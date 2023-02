Los audios del 'caso Mediador': "En Cabo Verde eres un marajá, pero el dinero no lo puedes traer"

De los 12 investigados en el caso Mediador, el único que a día de hoy se encuentra en prisión es el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Su prestigio y su trayectoria en el cuerpo constituían, para los empresarios que recurrían a la trama, la garantía de que se iban a satisfacer sus intereses.

El caso Mediador ha destapado una red dedicada presuntamente a extorsionar a dueños de compañías de las Islas Canarias y de la Península. Ahora la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, que dirige la investigación, pone el foco sobre el mando de la Guardia Civil, sobre sus actividades y sobre todos los bienes que figuren a su nombre.

La magistrada ha solicitado que se rastree su patrimonio en Nigeria, Mauritania, Marruecos, Senegal y Cabo Verde. Algunos de estos países se encuentran en el África subsahariana, donde Espinosa estuvo destinado en los últimos años como director del Proyecto europeo GAR-SI Sahel, una iniciativa dedicada a formar agentes de los países de esa región.

Una de las grabaciones presentes en el sumario, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, dio pie a que la magistrada solicitara la investigación de las actividades financieras del general de división en el continente africano. La grabación se encontró en el teléfono móvil de uno de los investigados en la causa.

Espinosa Navas se refiere en ella a sus días en Cabo Verde. Lamenta que 20 años en la Guardia Civil queman mucho, pero tuvo la oportunidad de conocer este país. Eso sí, la vida en ese archipiélago frente a la costa de Senegal acarrea, comentaba en la grabación, un importante problema:

—"El problema en Cabo Verde es que el dinero no te lo puedes traer. Allí con cuatro putas tarjetas puedes vivir, pero te tienes que acostumbrar para no ser un corrupto. De cien mil euros, sesenta son tuyos y cuarenta no, y nadie quiere entregar 40.000 euros. Viviendo allí eres el rey, el capitán general, un marajá, con cuatro negras que te la chupen tres veces al día".

El Sahel

La labor de este mando del Instituto Armado en el Sahel está en el punto de mira de la instructora. Sobre todo desde que la magistrada descubrió la adjudicación de cuatro contratos para ese proyecto a uno de los empresarios detenidos junto al mando.

Estas licitaciones tenían como objeto dotar de material a las misiones de formación en la zona. Las adjudicaciones ascendían a más de 2,3 millones de euros. A la compañía del empresario detenido, que ahora investiga la jueza, se le concedieron lotes por valor de 113.692 euros del total de la suma millonaria.

El encargo era en concepto de equipamiento y material diverso para la Unidad GAR-SI de la Gendarmería de Mali, proyecto que dirigía, precisamente, el general de división de la Benemérita encarcelado de forma provisional por los hechos.

Francisco Espinosa Navas fue jefe de la comandancia de Algeciras entre los años 2000 y 2004. Después obtuvo uno de los codiciados puestos de las embajadas como agregado de la legación diplomática de España en Francia. Permaneció allí desde 2004 hasta 2008.

Después se convertiría en jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria. En 2012 ascendió a 2º Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil. En 2016 asumió el puesto de Jefe de la Secretaría de Cooperación Internacional y, posteriormente, fue director del Proyecto Gar-SI Sahel (2017-2021). Al finalizar, a principios de 2021, se jubiló.

La trama

El supuesto funcionamiento delictivo de la trama descrita comienza, según uno de los documentos del sumario, en el mes de septiembre de 2020. Finalizaría un año después, cuando uno de los empresarios advirtió que a pesar de haber efectuado diversos pagos "no veía prosperar el resultado prometido para su empresa".

Los investigadores detallan que las comisiones al general se plasman en forma de "pagos de restaurantes, establecimientos hoteleros, vuelos, tarjetas correos prepago Mastercard e incluso dinero en metálico". Estas comidas tenían lugar en lujosos restaurantes de Madrid, y terminaban en clubs de alterne y hoteles de la capital.

De esta manera, la "organización criminal" se relacionaba con diversos empresarios para obtener de ellos "pagos en concepto de comisiones por darle visos de realidad a sus proyectos comerciales".

El guardia civil, explica un informe incorporado al sumario, "se valdría" de su cargo como general de división y del puesto que ostentó como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas para "transmitirles a los empresarios altas posibilidades de gestión y éxito en sus proyectos, también a cambio de las correspondientes comisiones".

Para conseguir acceder a los favores de la trama Mediador, los empresarios que quisieran obtener ciertos beneficios a nivel político o empresarial tenían que realizar una transferencia bancaria: 5.000 euros directamente a la Asociación Deportiva Tetir. El presidente de esta entidad no era otro que Juan Bernardo Fuentes, hasta hace unos días parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados.

