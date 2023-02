Sánchez escenifica hoy su apoyo a Zelenski con una visita relámpago a Kiev que irrita a Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realiza en estos momentos un viaje relámpago a Kiev para escenificar el apoyo de España a Volodímir Zelenski y al pueblo ucraniano, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa.

Sánchez partió de Madrid en la tarde de hoy en vuelo a Polonia para, desde allí, viajar en tren a Kiev, según fuentes de todo crédito. Los detalles de la visita se llevan con la máxima discreción en Moncloa por motivos de seguridad.

Horas antes de su partida, el presidente se reunía con refugiados ucranianos en España. Casi al mismo tiempo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba en el Congreso de los Diputados el envío de media docena de carros de combate Leopard a Ucrania.

Eso sí, no está previsto, como ya publicó EL ESPAÑOL, que los blindados estén listos para antes del inicio de la primavera. Todos necesitan de una seria reparación que está llevando a cabo la industria de defensa en sus talleres de Sevilla. Robles no ha descartado que la cantidad de tanques a enviar pueda ser mayor "si fuera necesario".

Sánchez seguirá este jueves los pasos de otros líderes mundiales como Joe Biden o Georgia Meloni. Tanto el presidente de los Estados Unidos como la primera ministra de Italia han viajado a Kiev esta misma semana para escenificar su apoyo a Ucrania.

[Biden garantiza su apoyo a los países del Este: "Defenderemos cada centímetro de la OTAN"]

La visita se produce en medio de una nueva tanda de críticas de Podemos al ala socialista del Gobierno. Unidas Podemos no ve con buenos ojos la idea de proporcionar a Ucrania material armamentístico con el que defenderse de la invasión. Su argumento es que, al hacerlo, se contribuye a "alargar el conflicto".

Unidas Podemos ha decidido elevar de nuevo el tono contra el PSOE en este punto. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha pedido a los socialistas que reconsideren su posición en la guerra de Ucrania y que admitan el "error" de haber contribuido a la escalada bélica.

Belarra ha llegado a poner en duda que "en un futuro" no vaya a haber "soldados españoles luchando en Ucrania".

En su discurso contra el PSOE, Ione Belarra también proclama que España tiene que dejar de hacer "seguidismo" de los intereses de Estados Unidos y que la gente quiere "paz, diplomacia y negociación". Está convencida de que lo "cobarde" es "jalear la guerra desde los escaños y los platós" de televisión, en referencia también a los socialistas.

Es el mismo mensaje que su formación lleva propagando desde que las tropas de Putin atravesaron la frontera de su país vecino y comenzaron a arrojar bombas sobre sus ciudades.

[Joe Biden responde a las amenazas de Putin desde Polonia: "La OTAN es hoy más fuerte que nunca"]

A esta y otras voces desde la formación morada y sus satélites han respondido varios de los miembros del Gobierno, y también representantes de la UE. Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, se ha referido a la "enorme ingenuidad" de Unidas Podemos por creer que si se deja de ayudar con armamento a Ucrania, la guerra que libran contra la invasión rusa acabará.

"Bienvenidas las negociaciones, pero si es para la ayuda militar a Ucrania. Rusia va a seguir atacando y Ucrania no se va a poder defender", ha advertido el jefe de la diplomacia europea en declaraciones a Onda Cero.

"Es un discurso fuera de la izquierda de la socialdemocracia. Hay gente que cree -y creo que es una enorme ingenuidad-, que si parásemos la ayuda militar a Ucrania eso desencadenaría un alto el fuego inmediato y unas negociaciones de paz. Yo no lo creo", ha sostenido.

El exministro socialista ha reivindicado que lo que necesitan de verdad los ucranianos son "armas para defenderse", y no tantos aplausos, que "no valen para mucho". Así, ha replicado a Podemos que "no es excluyente armar a Ucrania con buscar la paz".

Guerra Rusia -Ucrania

