Biden garantiza su apoyo a los países del Este: "Defenderemos cada centímetro de la OTAN"

Tras una histórica visita a Kiev en la que se comprometió con la victoria de Ucrania, Joe Biden ofrece también nuevas garantías de seguridad al flanco Este de la OTAN frente a cualquier eventual ataque por parte de Rusia. Cuando está a punto de cumplirse un año del estallido de la guerra, el presidente estadounidense ha participado este miércoles en una cumbre en Varsovia de los Nueve de Bucarest, un grupo de países del antiguo bloque comunista que se incorporaron a la OTAN tras el final de la Guerra Fría.

"En tanto que flanco Este de la OTAN, ustedes están ahora en la primera línea de nuestra defensa colectiva y saben mejor que nadie lo que está en juego en este conflicto, no sólo para Ucrania sino para la libertad de las democracias en Europa y en todo el mundo", ha dicho Biden en su discurso público al inicio de la cumbre.

El inquilino de la Casa Blanca ha agradecido el "liderazgo colectivo" de los países del Este durante el último año, gracias al cual la OTAN se ha reforzado, ha consolidado su unidad y ha mantenido el apoyo a Ucrania desde el inicio de la guerra. Los Nueve de Bucarest son Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, República Checa y Bulgaria.

[200.000 personas reciben a Putin al grito de "Rusia, Rusia" durante el mitin por el Día de la Patria]

"El compromiso de los Estados Unidos hacia la OTAN es absolutamente claro. El artículo 5 (la cláusula de defensa colectiva de la Alianza Atlántica) es un compromiso sagrado que Estados Unidos ha hecho. Defenderemos hasta el último centímetro de la OTAN", ha dicho Biden a los líderes de los Nueve de Bucarest.

El presidente de Estados Unidos ha reclamado seguir fortaleciendo la OTAN como medida de disuasión frente a futuras agresiones. A su juicio, la invasión de Ucrania por parte de Rusia "ha cambiado las cosas dramáticamente". Lo que está en juego no es sólo el futuro de Kiev, sino la "libertad" en el continente, ha insistido.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saluda a su homólogo polaco, Andrzej Duda, en la cumbre del B9 en Varsovia Reuters

Biden ha recordado que en su etapa de senador él fue uno de los máximos defensores de la ampliación de la Alianza Atlántica hacia los países del antiguo bloque soviético. Ya entonces avisó al presidente ruso, Vladímir Putin, de que si buscaba la "finlandización" de la OTAN, lo único que conseguiría es la "otanización" de Finlandia, como así ha acabado ocurriendo.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que también ha participado en la cumbre de los Nueve de Bucarest en calidad de invitado, ha agradecido a Biden "el compromiso férreo de América con la seguridad de Europa", así como el apoyo "inquebrantable" a Ucrania demostrado en su visita a Kiev.

[Joe Biden responde a las amenazas de Putin desde Polonia: "La OTAN es hoy más fuerte que nunca"]

"Un año después del lanzamiento de la invasión rusa, el presidente Putin no se está preparando para la paz. Al contrario, se está preparando para más guerra. Por eso debemos sostener y acelerar nuestro apoyo a Ucrania. Debemos dar a Ucrania lo que necesite para ganar", ha reclamado Stoltenberg.

"No sabemos cuándo acabará la guerra, pero cuando lo haga debemos garantizar que la historia no se repita. Hemos visto el patrón de agresiones por parte de Rusia durante muchos años: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014 y la invasión completa de Ucrania el año pasado. No podemos permitir que Rusia continúe desmantelando la seguridad europea. Debemos romper el ciclo de las agresiones de Rusia", sostiene el secretario general".

La foto de familia de la cumbre de los Nueve de Bucarest con Joe Biden y Jens Stoltenberg Reuters

"Los aliados de la OTAN nunca han estado más unidos. Protegeremos hasta el último centímetro del territorio aliado, basándonos en el compromiso del artículo 5 de defendernos mutuamente: uno para todos y todos para uno", ha concluido Stoltenberg.

Por su parte, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha señalado que la presencia de Biden en Varsovia confirma "el compromiso de la administración de Estados Unidos con la seguridad del flanco Este". Iohannis ha reclamado redoblar el apoyo a Ucrania y garantizar su "perspectiva euroatlántica", es decir, como miembro de la UE y de la OTAN.

En la misma línea, la presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputová, asegura que "los países del flanco Este estamos más protegidos que nunca" gracias al refuerzo de la "unidad transatlántica". A su juicio, la prioridad ahora es "garantizar que no haya zonas grises en nuestra defensa", así como acelerar la ayuda a Ucrania y redefinir las relaciones futuras con Rusia.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan