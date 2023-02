La eurodiputada que se encaró a Irene Montero: "Las víctimas ven salir a sus verdugos de la cárcel"

Elzbieta Lukacijewska llegó a España para analizar las políticas en materia de Igualdad y ha acabado saltando a los titulares por enfrentarse a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de la ley del sí es sí.

La eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo es la líder de la misión que aterrizó el pasado lunes en Madrid. Además de con Montero, se reunió con la ministra de Justicia, Pilar Llop, y con asociaciones de la sociedad civil. La lectura que extrae es cristalina: hay que modificar la norma por los efectos dañinos que tiene para las mujeres.

Lukacijewska atiende a EL ESPAÑOL tras una tensa rueda de prensa en la sede madrileña del Parlamento Europeo, en la que algunas eurodiputadas le reprochan que se haya excedido en sus críticas, dando además la sensación de que su postura personal era compartida por toda la delegación.

Aunque siempre desde la diplomacia, durante la conversación remarca que los jueces no son los responsables de las rebajas de penas y que en la Ley Trans se ha ido demasiado lejos.

Venían ustedes a estudiar, en general, las políticas de Igualdad españolas y se han encontrado con la Ley del sólo sí es sí. ¿Esperaban un cisma así?

El objetivo de nuestra visita era entender las políticas de igualdad y las cuestiones relativas a la violencia de género, con lo cual la Ley del sólo sí es sí tiene mucho que ver y forma parte de esa temática más amplia. Pero no es la primera vez que oímos hablar de ella, llevábamos un tiempo escuchando los efectos negativos que se estaban produciendo por su aplicación.

Se ha reunido con dos ministras del Gobierno que tienen visiones distintas sobre la reforma. ¿Cómo ha sido el ambiente en los cara a cara? Ha trascendido que fue tenso.

Es que cada vez que hay una coalición en el Gobierno, a menudo hay distintas valoraciones de las tomas de decisiones o de las consecuencias que puede tener una ley. La ministra de Justicia ha sido magistrada y seguro que es muy consciente de las consecuencias de la ley y de la forma de enmendarla. La ministra de Igualdad también nos dijo que estaba preparando cambios. Yo lo que quiero subrayar, como miembro de la comisión y no como su presidenta, son las palabras que me ha dicho un magistrado, que es que no encuentran una forma buena para reformar el sí es sí.

¿De verdad es tan habitual esta tensión? ¿Es lo que ha visto en otras misiones que ha llevado a cabo?

En mi país también pasan estas cosas y hay diferencias en el propio Gobierno. Esto puede pasar. Las coaliciones tienen que llegar a acuerdos, si no, sería difícil gobernar. En España también. Pero no quiero hablar aquí de las reuniones en los ministerios, sino de lo que nos han señalado las ONG, los jueces, los expertos… todos nos han dicho que esta ley ha dado lugar a una gran infelicidad pública. Las víctimas están viendo salir a sus verdugos de la cárcel y eso no es nada bueno. Los políticos deberían tener esto muy en cuenta.

Da la sensación de que percibe que la sociedad civil está unida a favor de la reforma. En el Ministerio de Igualdad hay quien diría que el problema no es de la ley…

Efectivamente. La sociedad española nos ha hablado con una sola voz, incluso los que ejecutan el derecho. He leído que se ha dicho que las consecuencias de esta ley se derivan de una mala interpretación de los jueces. Pero hoy me han dicho que la carrera judicial cuenta con un 56% de mujeres. Es imposible que los jueces hayan tenido malas intenciones, la ley es la que es y los jueces tienen que ejecutarla.

¿Qué imagen en materia de Igualdad se tiene de España en la Unión Europea?

Pues que ha habido muchos cambios positivos y en muy poco tiempo. España ha recorrido esos caminos que esperaba la sociedad, especialmente las mujeres. Todos esos esfuerzos hay que valorarlos. Quería dar las gracias a través de usted a todas las organizaciones y asociaciones que ayudan a las personas que han sido víctimas de violencia de género, trata o incluso violencia hacia el colectivo LGTBIQ+. En España se les apoya y ayuda mucho, su trabajo es impresionante.

¿Y este tipo de situaciones no estropean esa imagen?

Todos los países de la Unión Europea tienen problemas con ese trasfondo. En Europa, durante muchos años, estos problemas han pasado desapercibidos y no se hablaba de ellos. La situación que está pasando España es difícil y negativa, pero no cambia la imagen que tenemos. Seguimos valorando lo que se hace en España.

Antes ha dicho que la ministra Montero asegura que quiere cambiar la situación. ¿Le dio la sensación de que aceptaría la reforma que propone Pilar Llop?

Eso habrá que preguntárselo a la señora ministra.

Lo hacemos casi a diario y no lo tenemos nada claro.

Entonces eso a lo mejor significa que no está convencida. Si lo estuviera, seguro que daba una respuesta.

También han hablado de la Ley Trans. Tampoco es un debate cerrado.

La verdad es que se sacó menos a colación. Aunque los que están especializados en la lucha contra la violencia contra la mujer y las representantes de colectivos feministas nos señalaron que podía tener consecuencias negativas contra la violencia de género. Y creo que tendría que aumentar la edad para tomar la decisión del cambio de sexo [la autodeterminación de género] a los 18 años.

¿Considera que su visita se ha usado de forma partidista?

No me gustaría, espero que no. Como presidenta de la delegación he intentado dejar fuera las emociones políticas. Cada miembro de la delegación es de un grupo político distinto y todos han podido participar. Lo que no puedo hacer es asumir la responsabilidad de lo que se diga luego. Y si alguien quiere aprovecharse, que lo haga en positivo.

Hemos abordado toda la problemática relativa a la mujer y hemos intentado llegar a un equilibrio. Si quieren aprovechar nuestra visita, que la aprovechen para que cada vez haya menos víctimas y sus verdugos tengan sus penas.

Como miembro del Parlamento Europeo y polaca, ¿qué le ha parecido la visita de Joe Biden a Polonia? En España, el enfoque sobre la guerra de Ucrania también es un motivo de conflicto dentro del Gobierno.

Me complace que la mayoría de los países de la Unión Europea entiendan lo que es la solidaridad y apoyen a Ucrania en su lucha por la libertad. También que apoyen las tareas de la Comisión Europea, que propone más sanciones.

Sobre la visita de Biden, es la segunda visita que hace a Polonia en poco tiempo y apeló a los polacos, que han ayudado tanto. Eso se ha recibido de manera muy positiva en mi país.

Imagino que vio el discurso de Putin en el que suspendió el llamado New Start.

En la intervención de Putin se ve que está pensando en tiempos antiguos. Debería salir del búnker y ver lo que está ocurriendo, ver lo que le pasa a la gente de a pie en Rusia. A lo mejor así entendería que la guerra es innecesaria. No sólo daña a los ucranianos, también está dañando a su propio pueblo.

