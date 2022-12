Félix Ramos, condenado en Tánger por abuso a menores, volverá a España tras cuatro años en prisión

El Tribunal de Apelación de Tetuán ha condenado al ciudadano español Félix Ramos, acusado de agredir sexualmente a un menor en Tánger, a 3 años de prisión y a una multa de 60.000 dírhams (alrededor de 6.000 euros).

Aunque la sentencia es firme, Ramos quedará en libertad una vez pague la sanción económica, al haber cumplido ya tres años y ocho meses de condena en la cárcel de Tánger.

Ramos fue detenido en Tánger el 17 de junio de 2019. Pasó cinco meses encarcelado a la espera del juicio, hasta que el Tribunal de Primera Instancia de esta ciudad, dictó una sentencia de ocho años en noviembre de 2019. Veredicto que ratificó en firme el Tribunal de Apelación por “abuso de menores y trata de personas” en julio de 2020.

Sin embargo, por problemas de salud y necesidad de tratamiento médico, según ha alegado su abogado, se le ha reducido la condena por abuso de menores de 8 a 3 años de cárcel.

Con los datos que maneja EL ESPAÑOL, en la gestión para la rebaja de la pena intervino un político andaluz conocido en el ámbito nacional. La embajada de Marruecos es conocedora del asunto. De hecho, a lo largo de estos años, ha recibido llamadas de presión, así como escritos, para eximirle del castigo.

El chico denunciante conoció a Ramos cuando tenía 14 años. Le propuso trabajar con él como cámara de un programa de YouTube de publirreportajes de Marruecos. Lo sacaba los fines de semana de la ONG ‘Ningún Niño sin Techo’ de Tánger, que las autoridades cerraron en 2019. La relación duró al menos cuatro años.

Ramos llegó a pedir dinero a un empresario francés residente en Tánger para ayudar al menor y “arreglarle los papeles”. “Lo llevaba con él de fiesta. Incluso le buscó trabajo mientras le arreglaba la documentación para pasarlo a España”, añade esta fuente.

La víctima ratificó los abusos

El nuevo juicio a Félix Ramos se celebró el 8 de diciembre en Tetuán, a petición de la defensa que ha señalado irregularidades en el proceso, que se llevó a cabo en los tribunales de Tánger. Igualmente, aludió a que la víctima no se había presentado en las últimas vistas.

Sin embargo, en esta ocasión, el damnificado se personó para declarar que los hechos por los que encarcelaron a Ramos en 2019 son ciertos, aportando detalles. Lo hizo de manera inesperada, voluntaria y sin abogado al carecer de ingresos económicos, “para que no le vuelva a ocurrir a ningún niño”, aseguró ahora que es padre. Testificó que en ocasiones anteriores “temía por mi vida y la de mi madre”. Explicó que los allegados a la víctima lo han “molestado y amenazado durante estos años”.

Respecto a un documento y a un vídeo de la víctima eludiendo de los hechos al condenado, confesó que lo hizo “bajo amenazas”. Según sus declaraciones, lo engañaron y amenazaron con hacer daño a su madre”. Terminó grabando el vídeo en un hotel para eximir a Ramos y echarle la culpa a una trama urdida por terceras personas. Igualmente, le contó al juez que le “obligaron a firmar un documento para renunciar a su primer testimonio”.

Por eso, el joven no se presentó en el Tribunal Supremo de Tánger. En su lugar, compareció el abogado de derechos humanos de la ONG ‘No toques a mis hijos’ en la región con suficientes pruebas, entre ellas imágenes, envíos de dinero a cambio de fotografías y vídeos de menores sin ropa.

Al escuchar el jueves la última declaración del joven, el juez de Tetuán invalidó el vídeo y los documentos firmados por la víctima en el pasado bajo amenaza.

Este testimonio fue clave para que se ratificará la condena y no dejar a Félix Ramos en libertad sin cargos, ya que los abogados prepararon su defensa basada en que la víctima había mentido y cambiado la versión hasta en tres ocasiones. No obstante, no solicitó compensación económica por daños y perjuicios, a pesar de que la madre del condenado lo recibió con gritos de “criminal”.

Condena “injusta”

La ONG ‘No toques a mis hijos’, que asistió como acusación al juicio y protegió a los menores, considera “injusta” la rebaja, pero “hay que acatar las decisiones judiciales”, asegura.

En todo caso, no es el primer caso de un pederasta condenado en firme en Marruecos al que se le rebaja la pena, se le deja en libertad o se le extradita a España. En 2013, el indulto a Daniel Galván, acusado de abusar de 11 menores en Kenitra y encarcelado en Marruecos, supuso un escándalo.

Cuando le quedaban aún 28 años por cumplir, el Gobierno de Mariano Rajoy solicitó al rey Mohamed VI una medida de gracia para el colectivo de presos españoles, con motivo de la visita del monarca Juan Carlos I al país vecino. La embajada española en Rabat elaboró dos listas, una de indulto y otra de traslado para cumplir el resto de la condena en territorio nacional. Sin embargo, Marruecos decidió indultar a todos, casi medio centenar de individuos, sin comprobar las identidades y los delitos cometidos.

Al descubrir la prensa que entre los perdonados estaba Galván, se le revocó el indulto y pasó a cumplir la condena en España.

