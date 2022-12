El éxito de Marruecos en Qatar, el empujón político y deportivo que buscaban África y el mundo árabe

El momento histórico que vive Marruecos con la victoria de la selección de fútbol a España y Portugal, y su pase a las semifinales del Mundial, no solo le sirve para recibir el apoyo de los países africanos, sino también de los estados árabes.

Se ha convertido en la primera selección africana y árabe en llegar a una semifinal de un Mundial. Ha eliminado a España y Portugal, y el miércoles se enfrentará a Francia. Lo que ya se evidencia en el país vecino como la conquista del sur de Europa.

Un mapa con la bandera roja y la estrella verde se extiende desde Mauritania, incluyendo el Sáhara Occidental como es habitual, por toda la península ibérica y llega con unas flechas hasta Francia. Así ‘Al-Ándalus’ se convirtió en tendencia en Twitter.

Uno de los mapas expansionistas de Marruecos que circulan por las redes sociales. Twitter

El éxito no solo es de Marruecos, si no también de los africanos y de los árabes. Lo dejó claro el centrocampista Noureddine Naybet, ex jugador del Deportivo de La Coruña, en una intervención telefónica en Carrusel Deportivo tras el triunfo el sábado desde Qatar, “es una alegría para toda África y para los árabes también porque hay mucha gente que nos apoya”.

Los socios aliados

El primero en aplaudir a los Leones del Atlas es el emir de Qatar, que en el palco agitó la bandera marroquí desde el encuentro con Bélgica, y repartió miles de entradas a los aficionados en el partido con España. Su embajador en Rabat llamó a la afición para animar a los rojiverdes.

Apoyan también a Marruecos los países aliados, como Estados Unidos. El embajador estadounidense se llegó a vestir con la equipación roja y verde para animar a Marruecos cuando se enfrentó a España en octavos. Después de la derrota de Francia, Inglaterra también se pondrá de parte de los Leones.

De esta manera, el duodécimo jugador de los Leones del Atlas es la afición, que se ha extendido por todo el continente y las naciones árabes. Circula un mapa de África con las caras de los jugadores marroquíes. Este plano se extiende más allá del gran Magreb hasta el que ahora aspira el país vecino.

El sentimiento de patriotismo se ha acrecentado en las últimas semanas. Esto fuera del terreno de juego se traduce en un impulso frente a su mayor enemigo, en el que Rabat centra toda su política nacional e internacional, el Sáhara Occidental. Esto sirve para acercarse a los miembros de los grupos panafricanos como la Unión Africana, donde presionan para expulsar a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

La compañía aérea nacional, la Royal Air Maroc (RAM), programó el viernes y el sábado siete vuelos especiales de ida y vuelta para presenciar el partido contra Portugal, donde se llegaron a congregar alrededor de 40.000 aficionados.

Mohamed VI con melillenses

La lista de los mandatarios africanos y árabes que han felicitado al rey Mohamed VI es larga. Incluso, el monarca salió a la calle en la capital para celebrar la victoria a España. Lo curioso es que estuvo acompañado de amigos de Melilla, que también animaron a Marruecos. Entre ellos Yusef Kaddur, el deportista y ex militar español, que fue consejero de Juventud en el actual Gobierno de Melilla.

En el norte del continente, las dos ciudades autónomas españolas, han celebrado la victoria de Marruecos. La comunidad musulmana ha salido a las calles. Y en el otro lado, en Beni Ensar, se acercaron a las fronteras que el martes 6 de diciembre cerró durante unos minutos, mientras la policía dispersaba a los grupos a pie de verja y los trasladaba primero a la glorieta más próxima y posteriormente al centro de la localidad.

Rif, Argelia y Túnez

A unos kilómetros, en el pulmón del Rif, los marroquíes salieron a las calles, pero para pedir la libertad de los presos del Hirak. Tras la derrota a España, en las calles de Imzouren, ciudad de Mohcine Fikri, el comerciante de pescado mártir que sirvió de impulso para las protestas del movimiento rifeño a partir de 2016, se pidió la libertad de los presos políticos, entre ellos Nasser Zafzafi, condenado a 20 años de cárcel.

[Mohamed VI se une a la fiesta de Marruecos en las calles de Rabat tras la victoria ante España]

Los rifeños también salieron en Bruselas y en los Países Bajos. De hecho, respecto a la quema de al menos un vehículo y el destrozo de mobiliario urbano en Bélgica y los Países Bajos, tras la derrota a los belgas “se debe a que querían abortar una gran manifestación rifeña para este mes. Colaron a personas para crear disturbios y que así se prohibiera”, explica una fuente local a EL ESPAÑOL.

En contra también están Argelia y Túnez, el primero enemigo histórico de Marruecos y el segundo con quien Rabat mantiene un enfrentamiento desde que su presidente, Kais Saied, recibió al presidente de la RASD, Brahim Ghali, durante la Cumbre de la Asociación entre la Unión Africana y Japón en el mes de agosto.

