La polémica de la semana: ¿Deben abrir más horas los colegios?

La polémica de esta semana llega al hilo de una propuesta del PSOE de Madrid. En el Debate del estado de la región de este martes, el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, planteó como una de sus medidas estrella que los colegios públicos de la Comunidad estén abiertos desde las 7:00 de la mañana hasta las 19:00 horas, del 1 de septiembre al 31 de julio.

La iniciativa de Lobato serviría para atender a los niños madrileños de entre 3 y 12 años. En su intervención, el líder del PSOE-M afirmó que este servicio permitiría"fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral de una forma flexible".

El tuit en el que Lobato anunciaba la propuesta recibió miles de respuestas críticas, casi todas del mismo tenor. La medida "no va en la línea de una conciliación real", -argumentaba la mayoría- porque no permitiría a las familias pasar más tiempo con sus hijos, sino que supondría dejar a los niños doce horas en el colegio y durante once meses al año.

En opinión de muchos, el PSOE estaría apostando por "una guardería" en la que las escuelas cuiden a los hijos, en lugar de fomentar unas condiciones laborales que permitan compatibilizar trabajo y vida familiar. E ironizaban hablando de un "aparcamiento" de niños o equiparando este régimen al de un internado.

Pero ¿qué opinan aquellos que pueden hablar de la propuesta de Lobato con conocimiento de causa?

Profesores y padres: "una concepción equivocada de la conciliación"

Desde el sindicato de profesores de la red pública de la Comunidad de Madrid ANPE defienden que la propuesta de ampliar los horarios de apertura de los colegios parte de una "concepción de la conciliación equivocada".

Entienden, en línea con el sentir general en las redes, que los colegios no deberían servir para suministrar los cuidados que las familias no pueden ofrecer por culpa de horarios imposibles.

Además, desde la ANPE recuerdan que los colegios "no son centros asistenciales". Y añaden que por las tardes también se desarrollan en los centros actividades de limpieza de las instalaciones y que continúa la labor de los equipos directivos.

Desde CSIF Educación de Madrid comparten que "los centros educativos tienen que estar destinados a la enseñanza". "La función de la escuela no es cuidar de los niños, sino educarles", sostienen. Por eso, "las políticas de conciliación deberían ir por otro lado".

Algunas asociaciones de familias del alumnado también se han mostrado contrarios a la propuesta.

El PP: abiertos, pero críticos

La propuesta de Lobato en la Asamblea va en la misma dirección que la de adelantar el inicio de curso escolar al 1 de septiembre que sugirió Isabel Díaz Ayuso a instancias de los padres. Por eso, la presidenta replicó al PSOE asegurando que la propuesta es "muy interesante", pero que antes hay que estudiarla con detenimiento.

Precisamente esta falta de concreción es la que lamenta, en conversación con este periódico, Lorena Heras, portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid. Heras reconoce que la medida podría beneficiar a la conciliación, pero que habría que considerarla con mucha más calma.

Y esto, sobre todo, porque la medida no compete a las comunidades autónomas, sino a los ayuntamientos. La propuesta de desempeñar "actividades de Robótica, Deporte y Cultura y Creatividad", en palabras de Lobato, son actividades no educativas, sino fuera del horario lectivo.

"Los centros escolares son de titularidad municipal", explica Heras, por lo que serían los ayuntamientos los que tendrían que hacerse cargo de organizar estas actividades, y no las CCAA.

En ese sentido, añade que los socialistas madrileños acusan una cierta confusión entre lo que son las medidas educativas y lo que serían "medidas asistenciales".

Más Madrid: necesario, pero no suficiente

Desde el principal partido de la oposición madrileña reivindican que ellos siempre han defendido que los "espacios escolares puedan ser utilizados más allá del horario lectivo". La portavoz de Educación de Más Madrid en la Asamblea, María Pastor, cree en los centros educativos como "espacios abiertos al barrio".

También afirma Pastor que sus instalaciones, en tanto que edificios públicos, deberían poder emplearse en un "uso no formal", y más allá de la jornada escolar, para tejer redes asociativas de comunidades vecinales.

De hecho, recuerda Pastor, estas prácticas ya están en funcionamiento en distintos colegios de la Comunidad de Madrid. Algunos clubes deportivos utilizan las instalaciones de los centros para sus actividades. En otros casos, los padres se hacen cargo del patio del colegio para que los niños puedan jugar en él por las tardes, como si fuera un parque.

Eso sí, añade Pastor, aunque la medida "podría dar respuesta a un problema real", no hay que olvidar que "la lucha por la conciliación se hace desde muchos ámbitos". En Más Madrid entienden que "la conciliación hay que buscarla en el ámbito laboral". Por eso, siguen manteniendo la necesidad de su propuesta de la reducción de la jornada laboral a 32 horas.

Gregorio Luri: "La escuela debe adaptarse a las nuevas realidades"

El maestro y pedagogo Gregorio Luri insiste en que los horarios de nuestras escuelas "son los diseñados para una sociedad agrícola y no han cambiado desde el siglo XIX". Por eso, Luri no ve con malos ojos que la escuela pueda "adaptarse a las nuevas realidades sociales".

Eso sí, puntualiza, "lo debatible está en el cómo". Así, no se muestra partidario de que estas actividades extraescolares estén a cargo de monitores, como prevé Lobato. "Las actividades formativas y deportivas deben estar bien programadas, como en el modelo finlandés", afirma.

Pero, ante todo, Luri defiende una idea de la escuela como institución pública que "dé servicio a las necesidades sociales" y que pueda corregir los desequilibrios formativos entre las familias. Por eso, concede que los colegios deberían ser sensibles a la precariedad que soportan muchos hogares, para los que "poder dejar a sus hijos una hora antes en la escuela o que puedan quedarse una hora más es esencial".

Pedro Herrero: "Los niños necesitan espacios de encuentro"

Pedro Herrero, director de asuntos públicos en Accenture y conductor del pódcast Extremo Centro, cuenta que lleva haciendo "lobby a nivel personal" desde hace años para medidas similares a las de Lobato. "Es una necesidad en las familias de clase media españolas que permanece desatendida desde que la mujer se incorporó al mercado laboral", sostiene.

Con datos, explica que existe una brecha enorme entre la jornada laboral del trabajador medio y el tiempo que los menores están siendo atendidos por la Administración.

Recuerda que los centros privados y concertados ya ofrecen este servicio, para que las familias en las que los dos progenitores trabajan puedan acompasar sus horarios profesionales con los horarios lectivos de sus hijos.

Herrero atribuye la reacción visceral e iracunda en las redes sociales a un "desconocimiento total de lo que supone la crianza" y a una "oposición frontal a cualquier medida gradual de mejora" que no implique impugnar el sistema socioeconómico en su conjunto.

Añade que "los niños necesitan jugar y tener a otros niños a su alrededor", y no estar metidos en casa. También sostiene que los centros educativos pueden actuar asimismo como centros sociales.

"Si ya no tenemos redes familiares extensas que puedan encargarse de los cuidados, y tampoco disponemos de estructuras de prestación que permitan compaginar horarios, las familias tendrán que recurrir a recursos privados gravosos, como sucede con los campamentos en verano", concluye.

