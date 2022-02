Margarita Robles, sobre la retirada de tropas rusas: "No ha habido ninguna desescalada"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostiene que "no se ha producido ninguna desescalada por parte de Rusia", en alusión a las últimas informaciones que apuntan a que Moscú estaría retirando efectivos de sus fronteras con Ucrania.

"La presencia de tropas rusas no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y eso permitiría la invasión de Ucrania en cualquier momento", ha indicado Robles durante la cumbre de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas.

Robles ha vuelto a remarcar que desde la OTAN se sigue trabajando en una doble vía para intentar solucionar el conflicto: "La disuasión y la defensa, pero hay que hacer hincapié en las vías diplomáticas", ha insistido.

Sobre las informaciones que han aparecido en los últimos díuas en las que se apuntaba a este miércoles como posible fecha de la invasión rusa de Ucrania la ministra ha reconocido que "hoy estamos a día 16 y esa invasión no se ha producido".

La titular de Defensa ha repetido que "el despliegue de Rusia a lo largo de la frontera con Ucrania y en el mar Negro es un despliegue sin precedentes desde la Segunda Mundial". Y ha recordado que "la OTAN no puede aceptar que haya restricciones a la soberanía de cualquier país".

En opinión de Robles, "se ha sido muy prudente hasta ahora" respecto a las medidas adoptadas por la Alianza Atlántica y sus aliados. Y ha asegurado que "si Rusia buscaba algún tipo de división entre los países de la OTAN, no lo ha conseguido".

Al ser preguntada sobre la posibilidad de que el Kremlin lleve a cabo la invasión de Ucrania ha explicado que "la invasión puede ser en cualquier momento, o puede no serlo. Nosotros lo que tenemos que tratar es, a través de las vías diplomáticas, de que no se produzca".

Margarita Robles ha recordado que "Ucrania no pertenece a OTAN y por lo tanto, no entraría en funcionamiento el artículo 5 del Atlántico Norte" (este artículo es el que permite a la Alianza Atlántica ofrecer respaldo militar a cualquier país miembro en caso de sufrir una agresión). En este sentido, ha señalado que "todos los países de la OTAN le han hecho saber a Rusia que no se puede aceptar lo que pretende" (la invasión y el veto de incorporación de Ucrania a la Alianza). "Esta situación afecta a todos los países de Europa con carácter general", ha señalado.

Por último, sobre el envío e incorporación de tropas españolas a esta misión ha destacado que "todas las misiones que España realiza, también en el ámbito de la OTAN, son misiones de estabilidad, de preservar la paz".

Sigue los temas que te interesan