Juanma Moreno critica "la campaña absurda" de Juan Espadas en Andalucía

Andalucía parece haber pasado de largo en el debate del posible adelanto electoral. En ese sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decladado este lunes en Málaga que "este Gobierno no se ha movido ni un grado de su posición: no habrá adelanto". Del mismo modo, ha aprovechado para criticar a Juan Espadas, de quien dice que ha empezado "una campaña absurda que no se ha convocado, ni se va a convocar".

Moreno hacía referencia a las acciones publicitarias que a lo largos de las últimas horas ha puesto en marcha Espadas. Así, el presidente de la Junta ha afirmado: "Me sorprende mucho que algunos digan que no hablemos en elecciones, pero a los únicos que veo colgar carteles electotales es a nuestros adversarios del PSOE".

En ese sentido, Moreno ha reconocido que: "El Gobierno de Andalucía siempre ha dicho que quería acabar la legislatura", aunque también ha indicado que "Vox retiró el apoyo en el Parlamento hace más de seis meses". A pesar de esto "vamos a agotar la legislatura". El popular reconoce que "hay muchos problemas en Andalucía: salir de la pandemia, la crisis social y económica que ésta ha provocado y la gestión de los fondos europeos. Todo eso está por encima de las elecciones".

La crítica de Moreno viene provocada porque el PSOE andaluz ha comenzado una campaña en la que presenta a su candidato en formato electoral con el lema: "La Andalucía que quieres/❤️". Además del uso de marquesinas, autobuses y otros formatos físicos, también se ha desarrollado en el ámbito digital.

En medios digitales el candidato socialista aparece viajando en coche y en un breve monólogo afirma: "Es el momento de volver a avanzar. Desde la Andalucía que fuimos a la Andalucía moderna que queremos ser".

Esa campaña ha sido parodiada por usuario populares que se preguntan: "¿Es esta #LaAndalucíaQueQuieres?". Así, desde el PP andaluz han seguido la senda de Moreno y han criticado que Espadas esté "permanentemente en campaña".

Recientemente, Espadas declaró: "Ganaré las elecciones y habrá gobierno de progreso". Un ambiente electoral que parecía evidente hace unas semanas, pero que el resultado en las elecciones de Castilla y León parece haber alejado. La victoria -insuficiente- de Mañueco y el auge de Vox en el parlamento autonómico es un escenario muy diferente al que se dibujaba en los sondeos de hace semanas.

De hecho, aunque oficialmente desde la Junta de Andalucía siempre se ha mantenido el horizonte del 27 de noviembre de 2022 como fecha de las elecciones, el presidente Moreno se ha pronunciado en alguna ocasión afirmando que junio era una buena fecha.

