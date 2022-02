Juan Marín culpa a Pablo Casado de los resultados en Castilla y León: "Aquí agotaremos la legislatura"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha culpado al líder nacional del PP, Pablo Casado, del resultado general de las elecciones de Castilla y León. A su juicio, las adelantó para "hacer desaparecer de la faz de la tierra a Cs y no lo ha conseguido, y también para ganar por mayoría absoluta, y tampoco lo ha conseguido".

Por ello, le ha lanzado un aviso: "En Andalucía no va a haber elecciones, aquí vamos a agotar la legislatura". Cree además que Casado tiene que empezar a pensar lo que está haciendo, "si va por el camino correcto". "Ahí están los resultados. Si me dicen que ha sido un éxito, no se lo creen ni ellos", ha añadido.

En esta misma línea de llegar al final de la legislatura se ha pronunciado la secretaria general del PP andaluz, Loles López, alejando en todo momento el adelanto electoral. En concreto, ha asegurado que el Gobierno andaluz está centrado en seguir gestionando para mejorar Andalucía frente a quienes "tienen otros intereses y están en campaña electoral".

Al respecto, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha dado un paso más. También ha descartado el adelanto electoral, pero cuando se celebren sería ideal poder mantener el pacto entre PP y Cs. "Si lo que funciona podemos repetirlo, sería lo ideal".

"La extrema derecha no va a gobernar"

Por su parte, en declaraciones a los periodistas en Jerez de la Frontera (Cádiz), Juan Marín ha destacado que el escenario es distinto. A su juicio, "los andaluces saben perfectamente cual es el espacio de centro que ocupa Cs" y ha añadido que mientras sigan confiando en él, "en Andalucía la extrema derecha no va a gobernar".

No obstante, reconoce que los resultados no han sido buenos ni para los castellanos leoneses ni para los españoles. Para Marín los que han convocado estas elecciones -refiriéndose a Casado y a Mañueco- "le han entregado a la extrema derecha, a la ultraderecha, el Gobierno de Castilla y León, y parece ser que lo que pretenden es hacer lo mismo con el conjunto de España".

Sin embargo, sostiene que los problemas de los andaluces no son unas elecciones, sino la sequía a ver cómo se resuelve, cómo se ayuda a los agricultores, ganaderos, que el sector turístico siga generando empleo, la sanidad, la educación. En definitiva "todos los problemas que tiene la gente".

La ruta de Sánchez

Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, seguirá la ruta marcada por Pedro Sánchez y explotará la alianza del PP con Vox: "La alternativa es el PP en coalición con la extrema derecha o el PSOE, con un proyecto político renovado", ha asegurado desde la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE en Madrid.

No obstante, no cree que el actual sea el momento de convocar los comicios en la comunidad porque "necesita soluciones, no elecciones" y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se centre y deje de especular.

Por tanto, espera que los andaluces reaccionen cuando vean el cambio de ciclo político en Castilla León, ante un eventual Gobierno del PP en coalición con Vox.

Además, cree que tras estas elecciones ahora se dibuja un escenario diferente al vivido hasta ahora: "El centro político que quiere vender Moreno Bonilla está hipotecado por la coalición de Gobierno que se fragua entre el PP y Vox".

