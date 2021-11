El empresario venezolano investigado por financiar a Podemos recibió 1,3 millones de PDVSA

Ernesto Velasco, el venezolano cuyas empresas ha ordenado investigar el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, ante la sospecha de que actuó como tapadera para financiar a Venezuela, recibió al menos tres contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA por un importe total que ronda los 1'3 millones de dólares.

Una de las empresas de Velasco, Viu Comunicación, con sede en Caracas, aparece en uno de los documentos que el exjefe de la contrainteligencia militar de Venezuela, Hugo Carvajal, ha entregado en la Audiencia Nacional.

Se trata de un "punto de cuenta", firmado el 16 de octubre de 2013, en el que Nicolás Maduro ordena abonar a Viu Comunicación 532.520 dólares para diseñar la participación de PDVSA en el XXI Congreso Mundial del Petróleo que se celebraría en 2014.

Bescansa: "Es un disparate"

Según el documento, de esta cantidad 142.000 dólares debían ser abonados a tres fundadores de Podemos (partido que quedaría constituido seis meses después, el marzo de 2014): Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago. A preguntas de EL ESPAÑOL, Bescansa se ha limitado a indicar: "No voy a hacer declaraciones sobre ese disparate".

Por su parte, Ernest Velasco sostiene que el documento entregado por el Pollo Carvajal al juez es falso, aunque reconoce que otra de sus empresas, Viu Europa SL, con sede en Madrid, recibió tres contratos de PDVSA para organizar la presencia de la empresa estatal en las cumbres internacionales del petróleo celebradas en IFEMA (2008), Qatar (2011) y Moscú (2014).

Viu Europa quedó constituida en Madrid en julio de 2008 y tiene como objeto social la organización de eventos. Su trabajo consistió en diseñar y fabricar el stand de PDVSA en estas tres citadas cumbres del petróleo, junto con otros elementos para el congreso: la contratación de azafatas, la confección de materiales audiovisuales y de pantallas táctiles, puestas a disposición de los visitantes con contenidos sobre la petrolera venezolana.

Siempre según los datos ofrecidos por Ernesto Velasco a EL ESPAÑOL, su empresa Viu Europa SL cobró de PDVSA alrededor de 500.000 dólares por la cumbre del petróleo de Moscú, una cifra similar por la de IFEMA y una cantidad más reducida por la de Qatar.

Huido de la Justicia

Por el stand diseñado y fabricado por la empresa de Ernesto Velasco pasaron jerarcas del régimen chavista como el entonces ministro del Petróleo de Venezuela Rafael Ramírez (que se encuentra huido de la Justicia) y el expresidente de PDVSA Eulogio del Pino (hoy en prisión en Venezuela, acusado de corrupción).

Velasco afirma que recibió estos contratos de PDVSA, sin tener que competir con otras compañías en un concurso público, porque su empresa era una contratista habitual de la petrolera estatal.

Con todo, el empresario venezolano sostiene que el documento entregado por el Pollo Carvajal al juez -que ya había sido publicado en España en 2016- es falso.

En primer lugar, argumenta, los tres contratos citados de PDVSA no fueron adjudicados a su empresa de Caracas, Viu Comunicación (como consta en el "punto de cuenta"), sino a su compañía que tiene sede en Madrid, Viu Europa. El control de divisas, que ya en ese momento estaba en vigor en Venezuela, habría hecho inviable la primera opción.

Por otro lado, Ernesto Velasco asegura que no conoce a ninguno de los fundadores de Podemos que aparecen identificados en el documento (Carolina Bescansa, Ariel Jerez y Jorge Lago) ni ha tenido nunca ningún tipo de relación comercial con ellos.

La corrupción de PDVSA

Del mismo modo, Velasco afirma que nunca llegó a tener una relación personal con el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo (imputado por cobrar varios millones de euros de PDVSA a través de su hijo, por asesoramientos ficticios) ni con exsecretario del consejo de administración de PDVSA Juan Carlos Márquez (quien apareció ahorcado en Madrid, cuando era investigado en la misma causa).

Otro dato vincula a Ernesto Velasco con Podemos. Juan Carlos Monedero abonó 69.000 euros a su empresa Viu Europa SL, tras cobrar 425.000 euros del Banco Alba (controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro) por redactar un informe, que nunca ha visto la luz, sobre la implantación de una moneda única para los países de la órbita chavista.

Ernesto Velasco asegura que Monedero le encargó por correo electrónico en 2013 un estudio sobre la situación económica de varios países de América Latina, porque antes había realizado otro trabajo similar para la petrolera PDVSA: dos estudios sobre la explotación de licencias de gas.

Aunque sus empresas se dedican oficialmente a la organización de eventos y consultoría de comunicación, Velasco sostiene que estaba cualificado para realizar estos informes porque estudió Economía en Montreal, antes de regresar a Venezuela.

El informe de Monedero, "confidencial"

Pero aquí la versión ofrecida por Velasco a EL ESPAÑOL comienza a flaquear. El empresario venezolano ha mostrado a este diario toda la documentación de los contratos que recibió de la petrolera estatal PDVSA para las cumbres del petróleo de Madrid, Qatar y Moscú.

Sin embargo, asegura que no puede mostrar el informe que realizó para Monedero, por el que cobró 69.000 euros, porque se trata de un trabajo "confidencial". No obstante, dice que no tendrá problema en aportar el documento si la Policía se lo pide en el marco de la investigación abierta por el juez Joaquín Gadea.

"Es una pesadilla, realizar un trabajo para Juan Carlos Monedero me ha arruinado la vida", afirmó Ernesto Velasco en declaraciones efectuadas a EL ESPAÑOL el pasado 29 de octubre, "no soy masoquista, no se me ocurriría volver a trabajar para nadie de Podemos. Yo era una persona anónima hasta que empezó esta pesadilla, lo único que quiero es trabajar".

Entonces se mostró convencido de que Hugo Carvajal le señaló ante el juez como supuesto financiador de Podemos, dentro de una estrategia diseñada "para evitar que le deporten a Estados Unidos".

