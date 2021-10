El venezolano acusado de financiar a Podemos: "Trabajar para Monedero me ha arruinado la vida"

"Es una pesadilla, realizar un trabajo para Juan Carlos Monedero me ha arruinado la vida", afirma el empresario venezolano Ernesto Velasco. El Pollo Carvajal ha asegurado ante el juez que el régimen chavista utilizó las empresas de Velasco para inyectar dinero en Podemos.

Ernesto Velasco se muestra tajante, en declaraciones a EL ESPAÑOL: "Nunca he militado en Podemos ni tengo ninguna relación con ese partido. A mí me encantan Cayetana [Álvarez de Toledo] y Espinosa de los Monteros, y odio cómo habla el Coleta".

Tan sólo un año antes de fundar el partido morado, Juan Carlos Monedero cobró 425.000 euros del Banco del Alba (controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro) en 2013, supuestamente por elaborar un informe, que nunca ha visto la luz, sobre la implantación de una moneda única en los países de la órbita chavista.

De este dinero, Monedero pagó 69.000 euros a la empresa Viu Europa SL, que el empresario venezolano Ernesto Velasco había constituido en Madrid en 2008.

La petrolera PDVSA

"Nunca he visto a Monedero cara a cara", relata Ernesto Velasco a EL ESPAÑOL, "todas nuestras comunicaciones se hicieron por correo electrónico, como hago con muchos de mis clientes. Cuando él nos hace el encargo, en 2012, ni siquiera existía Podemos. Supongo que le indicaron que se dirigiera a nosotros porque habíamos hecho dos trabajos para PDVSA", la petrolera estatal controlada por el régimen de Maduro.

Ernesto Velasco gestionaba en Venezuela las empresas Viu Comunicaciones y Viu Urbana, y en 2008 extendió su actividad a España con la firma Viu Europa SL, cuya actividad amplió luego para exportar mobiliario urbano a su país.

Aunque su actividad principal es la consultoría sobre comunicación y organización de eventos, en 2005 y 2008 recibió sendos contratos de PDVSA para realizar informes económicos sobre "el proceso de desarrollo de licencias de gas".

Velasco asegura que el encargo que Monedero hizo a su empresa era muy similar a dichos informes: consistía en recopilar datos económicos de varios países de Latinoamérica, analizar su legislación económica y realizar algunas traducciones.

Un informe 'fantasma'

Cuatro empleados de su compañía en Venezuela y uno en Madrid desarrollaron esta labor. Pese a que el grueso del trabajo lo había desarrollado su firma de Venezuela, el contrato se suscribió con Viu Europa SL porque "Monedero necesitaba facturar en España", afirma.

Ernesto Velasco desconoce por completo si existe el supuesto informe sobre la moneda única para los países chavistas, por el que Monedero cobró 425.000 euros del Banco Alba: "Nosotros le enviamos nuestro trabajo y la factura por correo electrónico. Igual que esta mañana he mandado un presupuesto que me había pedido una clienta desde Suiza. Si luego esa clienta resulta ser una terrorista yihadista, no se me puede culpar a mí".

Durante su declaración como imputado ante el juez del caso Neurona, Juan Carlos Monedero aseguró que no sabe hacer facturas porque no es "experto" en la materia. Pero en cambio sostiene que ha sido capaz de elaborar un informe de 425.000 euros sobre la implantación de una moneda única para los países de la órbita chavista integrados en el Banco del Alba (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Honduras y Ecuador).

Velasco también niega tener cualquier relación con las empresas que ejecutaron la reforma de la sede de Podemos, que costó más de un millón de euros.

"Una pesadilla"

Ahora se arrepiente de haber aceptado el encargo de Juan Carlos Monedero, por el que cobró 69.000 euros: "Es una pesadilla, me ha arruinado la vida y me está afectando familiarmente. Viu Europa hoy no tiene apenas actividad porque hemos perdido todos los clientes".

Velasco asegura que, después de que su nombre apareciera vinculado a Monedero, los bancos cerraron las cuentas de su empresa porque temían problemas: "No soy masoquista, no se me ocurriría volver a trabajar para nadie de Podemos. Yo era una persona anónima hasta que empezó esta pesadilla, lo único que quiero es trabajar".

Su empresa en Madrid tiene seis empleados pero "sólo cobran cinco. Yo no me pago el sueldo, porque durante la pandemia mi prioridad ha sido mantener a toda la plantilla y no hacer un ERTE".

Pero lamenta que ahora se ve marcado políticamente por su relación comercial con Monedero: "Me tachan de chavista porque he trabajado para PDVSA", afirma, "pero en Venezuela el sueño de cualquiera es trabajar para PDVSA, también lo hacen algunas grandes empresas españolas. Para el Gobierno de Venezuela, yo soy un terrorista escuálido, como llaman a los opositores".

La acusación del 'Pollo'

En su descargo, recuerda que hasta 2004 trabajó en el Ayuntamiento de Caracas en el equipo del alcalde y periodista Alfredo Peña, que era uno de los principales opositores a Hugo Chávez. Ernesto Velasco se trasladó a vivir a España en 2015 con su familia porque "quiero una oportunidad para mis hijos, en Venezuela se había deteriorado mucho la vida, no hay seguridad ni tranquilidad".

El empresario venezolano asegura que ni la Policía, ni la UDEF, ni la Audiencia Nacional ni Hacienda se han dirigido a él, al menos por el momento, después de que el Pollo Carvajal le acusara ante el juez de financiar a Podemos: "Carvajal dirigía la contrainteligencia del Gobierno de Venezuela y entiendo que hace estas cosas para evitar que le deporten a Estados Unidos".

Sigue los temas que te interesan