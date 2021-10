Marruecos pide a España "repensar su estrategia energética" y avisa: "Argelia no es fiable"

Marruecos busca una salida de la encerrona en la que se encuentra tras su rotura de relaciones diplomáticas con Argelia. Tras la decisión del Gobierno argelino de cerrar este próximo 1 de noviembre el gasoducto que suministra gas a España a través de Marruecos, el país alauí pide a España "repensar su estrategia energética porque Argelia no es un socio fiable", ha informado el diario marroquí Le360, citando a fuentes cercanas al caso del gasoducto.

España no se quedará sin suministro de gas argelino. La crisis diplomática entre los dos países norteafricanos no afecta a nuestro país directamente. El gran problema lo tiene Marruecos, que dejará de recibirlo cuando Argelia cierre el gasoducto el próximo lunes. Este caso pone al Gobierno de España en un papel de mediador, no de relaciones diplomáticas entre los dos vecinos magrebíes, sino de repartidor de gas.

"Madrid deberá demostrar que no se le dan primas a aquellos que boicotean una cooperación regional entre África y Europa", cuenta Le360 citando a fuentes conocedoras de la situación. "Este acto de sabotaje por parte de Argelia nos ayuda porque nos hace pensar en una estrategia energética de cuadro regional más fiable. No podemos cumplir nuestros objetivos con un régimen loco [el argelino] de socio", añade la fuente citada.

Argelia es el principal proveedor de gas natural para España y gran parte del combustible era suministrado vía el gasoducto Magreb-Europa. A partir de la semana que viene, el 25% del gas argelino se llegará a través del gasoducto Medgaz, que une al país norteafricano con España. Naturgy es dueña del 34% de la propiedad de Medgaz. El 75% restante se recibirá mediante barcos en forma de gas licuado.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viajó este miércoles a Argel en busca de una solución y asegurarse que el país norteafricano abasteciera a España con gas. Ribera recibió la garantía de que Argelia cumpliría con el suministro. El diario Le360 destaca que "Ribera habrá entendido hasta qué punto el régimen argelino está profundamente inmerso en una espiral de odio hacia Marruecos".

"Negociaciones discretas"

Uno de los escenarios que destacan medios marroquíes es revertir el flujo de gas. Es decir, España compraría más gas argelino para posteriormente exportar a Marruecos y así satisfacer su necesidad. Reuters también informó sobre esta posibilidad. El periódico marroquí Le360 contó este jueves que Marruecos está llevando a cabo negociaciones "discretas" con España para encontrar alternativas al gasoducto Medgaz. "Hay varios escenarios sobre la mesa", cuenta.

EL ESPAÑOL - Invertia ya informó de la posibilidad de revertir el flujo y, según pudo confirmar con fuentes conocedoras, el sistema de cambiar la dirección de flujo es posible y fácil de realizar. ¿La duda? No está claro que Argelia esté de acuerdo en venderle más a España conociendo esta posible reexportación a Marruecos.

Marruecos está en riesgo de desabastecimiento energético si no logra que España le ayude con una alternativa. Si no logra recibir ese gas argelino que previamente pasaría por España, la opción más simple a corto plazo, se vería en la obligación de abrir nuevas negociaciones con Nigeria, un gran exportador mundial de gas.

Sigue los temas que te interesan