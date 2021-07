Los barones del PP tildan de "fiasco" la Conferencia de Presidentes y exigen cambios para que sea útil

Los barones regionales del PP han mostrado este viernes su enfado y decepción por los resultados de la XXIV Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez en Salamanca, ya que el formato elegido -una "suma de monólogos", en palabras de Juanma Moreno- ha impedido alcanzar acuerdos.

Esto ha convertido el encuentro en una suerte de brainstorming, una lluvia de ideas en la que cada participante ha lanzado sus ocurrencias: Isabel Díaz Ayuso ha insistido en la necesidad de avanzar hacia el "historial clínico único" para toda España, mientras que Guillermo Fernández Vara ha propuesto que el uso de la mascarilla sea obligatorio "para siempre", durante los meses de invierno, con el fin de frenar "los contagios de virus". Un diálogo de sordos.

Sánchez ha aprovechado la cumbre autonómica para anunciar la compra de una partida extraordinaria de 3,4 millones de vacunas antiCovid de Pfizer, ante la evidencia de que la falta de dosis ha ralentizado el proceso durante las últimas semanas.

También ha adelantado que las comunidades autónomas podrán gestionar 10.500 millones (el 55%) de los 19.036 millones de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que llegarán a España a lo largo de 2021.

Sánchez cuestiona a Ayuso

Este compromiso no ha sido suficiente par aplacar el malestar entre los barones autonómicos del PP. El equipo de Isabel Díaz Ayuso insiste en que la líder madrileña se plantea no acudir a la próxima Conferencia de Presidentes, si el Gobierno sigue incumpliendo el reglamento de estos encuentros.

Ni la reunión se ha convocado con la antelación prevista, ni se han celebrado reuniones preparatorias para consensuar el orden del día. La gravedad del momento, tanto sanitaria como económica, hacía esperar un mayor esfuerzo del presidente Pedro Sanchez para intentar alcanzar grandes consensos con todas las comunidades autónomas, señalan las mismas fuentes.

"Si estas conferencias no se organizan de otra manera, Ayuso no volverá", recalcan fuentes próximas a la presidenta madrileña, "dijimos que iba a ser un desastre, y no nos equivocamos. No volveremos a ir sólo para servir de palmeros de Sánchez. Esto no es serio"

A la presidenta madrileña le ha incomodado especialmente que Pedro Sánchez aprovechara el encuentro para cuestionar su gestión, de una forma apenas velada: el presidente del Gobierno ha dicho que le sorprende que algunos ejecutivos autonómicos reclamen más dinero, mientras bajan impuestos. "¿Nos va a decir cómo tenemos que gastar lo que nos deben?", replican desde el equipo de Ayuso.

"Mejor una videoconferencia"

Tampoco ha salido satisfecho de la cumbre el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. "La reunión no tuvo carácter de Conferencia de Presidentes: no hubo preparación previa, propuesta de acuerdo o pacto en el orden del día, ni ninguna de las posibilidades que siempre ofrece una conferencia multinivel como esta", se ha lamentado el presidente gallego.

A su juicio, en la reunión "ha habido muchos más monólogos que diálogos". Durante la reunión, Feijóo ha denunciado que la falta de vacunas está ralentizando el ritmo de vacunación. Algo que puede tener graves consecuencias para las comunidades que tienen una mayor dependencia del turismo.

Miembros del equipo de Feijóo consultados por EL ESPAÑOL reiteran las críticas por el formato elegido: "No ha habido acuerdos, sólo monólogos", señalan dichas fuentes, "las conferencias se preparan con reuniones previas". Y concluyen gráficamente: "Para esto, habría bastado celebrar una videoconferencia, nos habríamos ahorrado tiempo y viajes". Feijóo todavía no se ha pronunciado sobre si acudirá a la próxima Conferencias de Presidentes.

El máximo responsable de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha centrado sus reproches en el trato desigual que Pedro Sánchez da a las distintas regiones. "La España multinivel es una España privilegios", ha denunciado en la rueda de prensa posterior.

"No permitiremos privilegios"

El presidente andaluz critica que Sánchez pacte unilateralmente entregar nuevas conferencias y fondos millonarios al País Vasco y Cataluña, fuera de este foro, mientras reúne a los presidentes autonómicos en una Conferencia sin llegar a ningún acuerdo.

Fuentes del equipo de Moreno se muestran convencidos de que el gran ausente de la reunión de este viernes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sí logrará arrancar compromisos cuantificables en su "reunión bilateral" con Sánchez prevista para el próximo martes. "¿De qué sirve entonces esta Conferencia de Presidentes?", se preguntan desde la Junta de Andalucía.

En rueda de prensa, Juanma Moreno ha criticado también que Sánchez haya logrado sentar a la mesa al lehendakari Íñigo Urkullu, sólo tras ofrecerle nuevas competencias fiscales: "Para que el País Vasco asista a esta Mesa", ha dicho Moreno, "se le han cedido tres nuevos impuestos: el IVA en transacciones a distancia, el impuesto de servicios digitales y el impuesto de transacciones financieras. No vemos un trato de equidad, y en Andalucía no vamos a permitir tratos de privilegio".

El equipo del presidente andaluz da por hecho que Moreno sí asistirá a las próximas Conferencias de Presidentes. Pero no ahorra críticas sobre el desarrollo de la reunión celebrada este viernes.

"Pedimos un respeto del reglamento que incluye la convocatoria con tiempo, orden del día consensuado, reuniones preparatoria de temas y que los acuerdos alcanzados tengan su traducción real tras la Conferencia", señalan dichas fuentes, "hoy cada uno ha expuesto su posición, se han reunido y escuchado pero poco más".

Sigue los temas que te interesan