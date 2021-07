Juanma Moreno resume la Conferencia: "La España multinivel es una España de privilegios"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tildado de "decepcionante" la Conferencia de Presidentes celebrada hoy en Salamanca, y ha rechazado de plano, en su intervención al terminar el encuentro, el trato económico de favor que van a tener País Vasco y Cataluña en el reparto de los fondos covid. "La España multinivel es una España privilegios".

El presidente andaluz ha sido contundente al afirmar que Andalucía "está infrafinanciada. Perdemos 4 millones de euros diarios, más de mil millones de euros al año, y además vamos a dejar de percibir 2.400 millones de euros menos que en 2021". Moreno ha resumido con que "no podemos permitir que se les den más recursos a las comunidades más ricas" en detrimento de las más pobres. "¿Qué clase de progresismo es ése que practica este Gobierno?".

Tras comenzar agradeciendo que la Conferencia se haya desarrollado el un clima cordial, es decir, en las formas, "en el fondo, los resultados no han sido los esperados" y ha apuntado varias razones. Las primeras de ellas ha sido "las prisas, un orden del día difuso y celebrarla el último día de julio". Además ha indicado que "una suma de monólogos de un presidente tras otro no es igual a un diálogo".

Para mejorar, Moreno ha pedido que se cumpla el reglamento de la Conferencia y que "repensemos el modelo", porque las Conferencias "son útiles, pero se debe ir más allá de la voluntad. Deben tener una utilidad total. Los acuerdos deben cumplirse".

En esta línea, el dirigente popular ha explicado que a este respecto, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado "en la misma línea que el Lehendakari" apostando porque las Conferencias "sean un espacio de debate, y no de toma de decisiones". "A mí eso no me suena bien", pues, a su juicio, "no habría multilateralismo, sino bilateralidad".

El presidente de la Junta andaluza ha abundado además en que "en un año no hemos avanzado nada" ya que las comunidades autónomas "seguimos sin recibir los fondos de recuperación europeos". Ha ultimado que, si no llegan, "el Gobierno debería adelantarlos".

Favoritismo

El dirigente popular ha criticado también con contundencia "preocupación y enfado" la situación de desigualdad de las comunidades autónomas con respecto a País Vasco y Cataluña. "Para que el País Vasco asista a esta Mesa, se le hayan cedido tres nuevos impuestos: el IVA en transacciones a distancia, el impuesto de servicios digitales y el impuesto de transacciones financieras.

"No es para nada razonable que se sienten para darles nuevos impuestos, y por tanto, reciban más ingresos para que vengan, cuando es una obligación venir". Asdimismo, ha censurado que Cataluña no haya asistido "y que el próximo lunes se vayan a sentar en una mesa bilateral con Cataluña. Es decir, aquí no vienen y luego hay una mesa específica. Aquí algo está fallando. No vemos un trato de equidad, y en Andalucía no vamos a permitir tratos de privilegio".

También ha tenido tiempo Moreno para referirse al plan de vacunación contra la Covid-19, en la misma línea en la que el ejecutivo andaluz viene pronunciándose en las últimas fechas: que necesitan más vacunas.

Ha querido dejar claro, en primer lugar, que previamente al encuentro, el Gobierno haya ofrecido "una rueda de prensa para anunciar que van a venir cuatro millones de vacunas. No tiene sentido que (esto) no se diga en la reunión".

Para el presidente andaluz, y gracias a las vacunas, el criterio de la incidencia acumulada es hoy menos relevante que hace un año, porque con la misma tasa de contagios hay un tercio de las hospitalizaciones que hace unos meses. "La incidencia acumulada es cada vez un datos menos relevante", y ha propuesto que se tomen otros como los ingresos hospitalarios, los ingresos en UCI o los fallecidos.

Igualmente, ha indicado que sigue siendo urgente una reforma legal que dé a las comunidades herramientas para decretar medidas. El caso andaluz es especialmente significativo, por cuanto que en Andalucía, el TSJA tiene dos salas (Sevilla y Granada) "que interpretan la norma de manera diferente", mientras que en España hay ahora mismo un estado "de ingobernabilidad a causa de la falta de esa norma".

