Feijóo: "Ha habido más monólogos que diálogos y no tenemos novedades ni acuerdos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con el resultado de la XXIV Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca, en la que "ha habido muchos más monólogos que diálogos" y "no hubo acuerdos ni hubo novedades".

"Lamentablemente no podemos trasladar novedades, ya que la reunión no tuvo carácter de Conferencia de Presidentes: no hubo preparación previa, propuesta de acuerdo o pacto en el orden del día, ni ninguna de las posibilidades que siempre ofrece una conferencia multinivel como esta", ha lamentado el presidente del Ejecutivo gallego tras concluir la reunión.

Así, el barón gallego ha apuntado que, pese a que el Gobierno "le ha llamado Conferencia de Presidentes", lo que ha habido es "una reunión informal de presidentes" en la que no hay "nada que trasladar" más allá de "el interés por seguir construyendo la España de las autonomías y por buscar que las próximas convocatorias sean más fértiles".

"Cuando no se acuerda nada este tipo de reuniones no valen de mucho, pero aquí hemos estado, trabajando y trayendo propuestas; cada presidente ha dicho lo que ha querido, eso es verdad, y el presidente del Gobierno ha dicho lo que ha considerado oportuno en sus intervenciones de apertura y de cierre", ha resumido.

A falta de acuerdos que transmitir, más allá del anuncio de la compra de 3,4 millones extra de dosis de la vacuna de Pfizer, Feijóo ha pasado a enumerar algunas de las demandas con la que llegó al encuentro, un documento con diez propuestas "para unirnos en torno al reto sanitario, el económico y el demográfico".

En concreto, ha insistido en la necesidad de buscar una postura común con respecto a los certificados de vacunación, reclamando una aplicación que garantice un uso "seguro, útil y eficaz" de los mismos, que actualmente sólo se exigen en Canarias y Galicia.

"En esta misma conferencia se nos ha exigido tener un certificado de vacunación o PCR negativa: nos ha sorprendido que aquello que se nos exige para reunirnos no es válido para mantener la actividad en la hostelería o en otros servicios públicos", ha afeado el presidente gallego.

Otro aspecto en el que ha incidido es en el de la ausencia de vacunas, toda vez que el suministro es "insuficiente" pese al anuncio de Sánchez y "no hay suficientes dosis para parar esta quinta ola" en España, un país "en el que la gente se quiere vacunar y no tiene vacunas" frente a otros países "en los que sobran, pero no hay gente que quiera vacunarse".

"A pesar de la buena noticia que supone el contrato para comprar otras 3,4 millones de vacunas de Pfizer, esto confirma la desaceleración en el porcentaje de vacunación: el número de personas vacunadas en julio y agosto va a ser menor que en junio", ha advertido.

En conclusión, Núñez Feijóo ha concluido señalando que esta reunión se podía haber dado por videoconferencia "sin necesidad del traslado y de tanta logística" y provoca "una desnaturalización paulatina de un órgano tan importante como es esta conferencia, una reunión del Gobierno central con los presidentes autonómicos".

Sigue los temas que te interesan