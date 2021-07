Sanidad confía en los 'test Covid' de las farmacias para aliviar los centros de salud en la quinta ola

El Consejo de Ministros dará luz verde este martes a la venta de test de autodiagnóstico Covid-19 en farmacias sin necesidad de receta médica. Era una medida demandada por Comunidades Autónomas como Madrid (desde noviembre de 2020) y que llega en mitad de una quinta ola donde el diagnóstico de positivos y su rastreo está colapsando los servicios de Atención Primaria.

Comunidades Autónomas y Ministerio de Sanidad confían en que la medida que hoy aprueba el Gobierno alivie la presión de los centros de salud donde, diariamente, se diagnostican positivos.

Sus cuentas son las siguientes: si una persona tiene dudas por posibles síntomas o por haber estado con un contagiado (sin ser considerada contacto estrecho) podría acudir a estos establecimientos y comprarse el test Covid. Ese ciudadano ya no iría al centro de Atención Primaria y, correspondientemente, no precisaría de los servicios públicos.

La teoría es buena, aunque tiene matices. Estos test de autodiagnóstico Covid no servirán para aquellas personas consideradas contacto estrecho. Es decir, los que han estado 48 horas antes con el positivo. Para este tipo de personas se precisa de una PCR o de una prueba de antígenos y con su correspondiente seguimiento por el centro de salud.

Tampoco aliviaría la Primaria si la persona que se hace el test es positivo. Según explica el Ministerio de Sanidad, toda persona que se realice la prueba en su casa deberá comunicar su positivo a su centro sanitario para entrar en el sistema de rastreo.

Entonces, ¿cuándo aliviará la carga de trabajo de los médicos y enfermeros de Atención Primaria? Cuando las personas obtengan un negativo. Si, por ejemplo, una persona ha estado con un positivo (pero no se considera un contacto estrecho) o necesita estar seguro de que no está contagiado antes de acudir a un gran evento, podrá realizarse esta prueba y, si el resultado es negativo, no pasará por los trámites del Ministerio.

Cuando El ESPAÑOL adelantó la decisión de no hacer un rastreo de contagios, algunos colectivos profesionales se posicionaron en contra. La responsabilidad colectiva, en un momento en el que las imágenes de los macrobotellones se repiten cada fin de semana, era algo que se ponía en duda.

"Buena" medida

Aun así, las regiones insisten en que pueden ser de utilidad y que la medida pone a España a la altura de otros países de nuestro entorno como Portugal. Comunidades socialistas aplauden la decisión y confían en que suponga un alivio para sus sistemas de salud.

Madrid, pionera en esta reclamación, también agradece la medida. Aun así, recuerda al Gobierno que va "muy tarde". Isabel Díaz Ayuso solicitó en noviembre de 2020 al exministro de Sanidad, Salvador Illa, la autorización para que los farmacéuticos pudieran hacer test de antígenos.

Una petición rechazada por toda la plana del Gobierno que llevó a la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta Bruselas. Tras su movimiento internacional, Illa dio un paso atrás y, en enero, aprobaron que las farmacias realizaran test pero siempre bajo prescripción médica.

La necesidad de la receta de un médico es, precisamente, el requisito que se elimina con el Real Decreto que se va a aprobar este martes. La decisión no ha sido ni fácil ni rápida. Primero se redactó el borrador, después se aprobó en el Consejo Interterritorial del 30 de junio y, hace apenas 10 días, el Consejo de Estado dio el visto bueno final.

Farmacias preparadas

Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, la ministra Carolina Darias señaló que es "necesario aumentar la capacidad diagnóstica". Su objetivo es identificar "de la forma más rápida" sospecha de casos positivos e incluso de asintomáticos y "controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia".

En el borrador de la nueva norma, el Ministerio de Sanidad ya reconocía que la crisis sanitaria "hace necesario aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud". "Se deben identificar de forma rápida sospechas de casos positivos para tomar las medidas adecuadas y así controlar eficazmente la progresión de la pandemia y al mismo tiempo atender a los afectados por la pandemia y ayudar a su recuperación".

Por su parte, las 22.137 farmacias de España están ya preparadas para la venta de los test de autodiagnóstico de la Covid-19.

Con el fin de facilitar una correcta dispensación y contribuir al control de la pandemia, el Consejo General de Farmacéuticos ha elaborado una guía de actuación. El objetivo es despejar cualquier posible duda sobre estos test y permitir a los profesionales ayudar a los ciudadanos

