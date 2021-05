Aguilar, presidente de los farmacéuticos españoles: "La inequidad sanitaria en la pandemia ha sido tremenda"

Una vez superada la resaca electoral, el equipo del Consejo General de Farmacéuticos ha pisado el acelerador para recuperar el tiempo ‘perdido’ durante la campaña. Liderado Jesús Aguilar, quien ha tenido una vez más el respaldo de los presidentes de los colegios provinciales. Inicia así una nueva legislatura en la que “consolidaremos los proyectos puestos en marcha hace tres años”.

El presidente de los farmacéuticos españoles, en una entrevista con Invertia, ha analizado el papel de las boticas durante la pandemia y los retos a los que tiene que hacer frente la profesión.

Además, se ha mostrado crítico con el sistema sanitario "por la tremenda inequidad que hemos tenido durante esta crisis. Se ha demostrado que cada comunidad ha hecho las cosas como ha considerado oportuno".

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos durante la entrevista. Jorge Barreno.

¿Qué objetivos tiene para esta nueva legislatura?

Es un orgullo volver estar al frente de los farmacéuticos y que hayan revalidado de una manera tan absoluta a nuestro comité directivo. Hace tres años empezamos la revolución del Consejo General y pusimos en marcha la estrategia de los farmacéuticos. Ahora tenemos un plazo para consolidarlo.

¿Qué medida será la primera que pondrá en marcha?

La primera ya la hemos tomado. A finales de este mes se constituirá la comisión de presidentes a la que haremos entrega del borrador de los estatutos para que empiecen a trabajar en ellos. Serán los que marcarán la línea de actuación de los próximos años.

¿Los nuevos estatutos prevén la limitación de los mandatos? ¿Debería haberse hecho antes?

Por supuesto que se incluye.

No soy de mirar al pasado. Mi misión es de futuro. Cada uno es responsable de lo que ha hecho en su mandato. Nosotros tenemos claro que este tema tenemos que ponerlo en funcionamiento lo antes posible.

El otro candidato criticaba la falta de debate y de decisión de los presidentes de los colegios provinciales en el seno del Consejo General…

En una campaña electoral como la que hemos vivido se dicen muchas cosas que no se ajustan a la realidad. Durante los últimos tres años hemos tenido dos reuniones de presidentes al mes, donde utilizamos el día para debatir. Nunca ha habido más debate, más participación y apertura. Los datos reflejan esta afirmación.

Sanidad está trabajando para autorizar la venta de test de autodiagnóstico de la Covid en farmacias, pero no se hará seguimiento a los casos positivos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

No tengo constancia de que no se vaya a hacer seguimiento. Lo que sí sé es que se está trabajando en varios sentidos. En primer lugar, los laboratorios que han solicitado la comercialización de los test de autodiagnóstico de la Covid-19. Hasta ahora no existían, no había ninguno autorizado.

Hemos trabajado con la Administración pública para que esto fuese una realidad. Se ha retrasado dos o tres meses más de lo que se debiera. Pero ya tenemos casi listo el Real Decreto en el que se prevé que no será necesaria la prescripción médica ni para el de test antígenos ni para el de anticuerpos.





Hemos ofrecido a la Administración unos protocolos para que la farmacia pueda colaborar y comunicar al sistema público los casos positivos

La tercera parte es que estos test serán de dispensación exclusiva en farmacias. A partir de aquí, nosotros hemos ofrecido a la Administración unos protocolos para que en cada una de las comunidades autónomas la farmacia pueda colaborar y comunicar al sistema público los casos positivos. Esto será una decisión de la Administración y luego las regiones decidirán si lo incorporan dentro de la política de comunicación.

¿Están preparadas todas las farmacias para hacer test?

Por supuesto. Las farmacias estuvieron preparadas para afrontar la crisis sanitaria. Si el 13 de marzo de 2020 entregamos un plan con acciones para hacer desde las boticas y ayudar al sistema publico, ¿cómo no lo vamos a estar ahora para la dispensación de test de autodiagnóstico?

¿Se pondrá precio a este servicio? ¿Qué coste cree que tendrá?

El coste de la dispensación es el que fija el laboratorio para cada uno de los test que se vayan a poner en el mercado. En el tema del precio no entramos porque no es nuestra competencia. Si se hace solo la dispensación se hará con ese precio y si se hace la dispensación más el servicio, también.

¿Es el momento de cambiar el modelo de remuneración para las farmacias? ¿Considera que sigue siendo el momento del pago por servicios?

No hay que cambiar un sistema que está funcionando. Creo que hemos entrado en otro momento de la sociedad y más después de haber visto los resultados positivos. Está claro que los farmacéuticos podemos hacer servicios añadidos a la dispensación. Unos servicios que son importantes para el ciudadano y para el sistema. El sistema retributivo debe ser el que tenemos, pero añadiendo un plan en el que se valorase económicamente ese pago por servicios.



Que las farmacias hicieran test de diagnóstico de la Covid-19 ha sido muy criticado por parte del sindicato enfermero. ¿En qué punto se encuentra la relación de Farmacia con Enfermería?

Nosotros tenemos relación con los consejos, no con el sindicato. Entiendo, pero sin comprenderlo, la reacción airada de estas organizaciones. Posiblemente eso se debe a la reivindicación salarial que parece que no pueden conseguir si no tienen más competencias de las actuales. Es una política desafortunada porque la colaboración y la relación entre los profesionales y sus consejos generales es total y completa.

De hecho, hasta ahora no habíamos tenido problemas con enfermería.

¿Está la red de farmacias preparada para utilizarse en la campaña de vacunación?

Estamos informando a los ciudadanos desde las oficinas de farmacia. Queremos que se vacunen, que se olviden de los falsos mitos. En estos momentos, el tema de la vacunación se ha llenado de virólogos y todos creemos que sabemos todo sobre este asunto. Por esta razón, los farmacéuticos tenemos un papel fundamental de ayudar e informar de manera veraz de la necesidad imperiosa de inmunizarnos.

Jesús Aguilar. Jorge Barreno.

Como sociedad deberíamos ser menos frívolos con los temas de vacunación. Muchas enfermedades, como la polio recientemente, se han erradicado gracias a las vacunas y me cuesta entender que haya ciudadanos que rechacen la vacunación contra la Covid-19.

Este papel es el que que se ha hecho desde la farmacia con la última campaña de vacunación de la gripe. Hemos informado a los ciudadanos vulnerables y les hemos insistido. Esta es la labor que tenemos que hacer hoy por hoy con el sistema de salud que tenemos en España, que es único y llega a todos los ciudadanos.

¿Saben si finalmente se contará con las farmacias? ¿Debería haberse hecho desde el principio?

Hemos puesto a disposición de las Administraciones públicas la red de farmacias. Está en manos de las comunidades autónomas el decidir utilizar o no a los profesionales farmacéuticos, dependiendo de la necesidad.

Hoy por hoy se está viendo que en el ámbito social no existe esa necesidad. Creo que la campaña de vacunación está funcionando bien. Si en lugar de este goteo de vacunas hubieran entrado, por ejemplo, 40 millones de dosis, entiendo que la Administración habría pedido ayuda a los farmacéuticos. Pero, al llegar de manera escalonada, no ven la necesidad de que los profesionales de las farmacias se pongan a vacunar.

¿Se ha vacunado ya a todos los farmacéuticos de España?

Se ha vacunado a todos con la primera dosis. Hay que tener en cuenta que el 64,5% son mayores de 55 años y estos están esperando a la decisión sobre la segunda dosis de AstraZeneca. Nosotros nos hemos dirigido a la ministra recordándole que estamos en primera línea y le ofrecimos la posibilidad de que esa segunda dosis se pusiera de manera voluntaria.

¿Qué opina sobre la paralización la segunda dosis con AstraZeneca a los menores de 60 años y la tardanza por parte de Sanidad en decidir cuál será la solución?

Esto lo incluyo dentro de todo el contexto. La inequidad que hemos tenido en el sistema sanitario durante esta pandemia ha sido tremenda. Se ha demostrado que cada comunidad ha hecho las cosas como ha considerado oportuno.

No podemos tener una sanidad dependiendo del código postal y en esta pandemia ha habido mucha inequidad.

El Consejo General ha hecho este llamamiento para que el Gobierno cuente con la profesión farmacéutica en el desarrollo de las ‘políticas palanca’ del Plan de Recuperación. ¿Cómo puede ayudar su colectivo?

En la Comisión de Reconstrucción explicamos lo que nosotros entendíamos de cuál tenía que ser el papel de la farmacia en un futuro, partiendo de los aprendizajes que ha dejado la pandemia. Eran los temas que pedían los ciudadanos: una farmacia que está siempre a disposición y que supone la primera puerta de entrada al sistema sanitario.

En la Comisión de Reconstrucción propusimos una serie de iniciativas como es la atención farmacéutica domiciliaria

Propusimos una serie de iniciativas como son la atención farmacéutica domiciliaria o la continuidad asistencial de los tratamientos. Es decir, planteamos una serie de estrategias en las que se tenían que empezar a trabajar y que espero que se empiecen a poner en marcha cuando termine la pandemia.

Posteriormente, en nuestro propio programa electoral, también hemos marcado todas estas líneas de actuación.

Además, una de las líneas más importantes que tiene que desarrollar Sanidad es el tema de la digitalización y en el que nosotros somos pioneros porque tenemos a todas las farmacias digitalizadas. Tenemos que mejorar la receta electrónica interoperable y trabajar en proyectos como Cismed, que en Europa ha sido calificado como una de las mejores herramientas para ampliarlo al resto de Europea. Podemos ayudar a las Administraciones a los ciudadanos a tratar los datos de salud.

En otro lado está la parte asistencial. Aquí también hemos presentado proyectos de farmacia asistencial que hemos impulsado en tres farmacias. El objetivo es que el Consejo General y las comunidades hagan de aglutinadores de todos los trabajos asistenciales y, de esta manera, ayudar al sistema sanitario.

Ahora he se habla tanto de la integración territorial y de fondos europeos, ¿qué pasará con la farmacia rural? ¿Cree que las boticas con la viabilidad económica comprometida (VEC) se merecen un pellizco de los fondos?

Si fondo europeo es hacer una entrega en un momento determinado y luego olvidarnos está muy bien, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Queremos presentar un plan asistencial más ambicioso al Ministerio de Sanidad. Es dotar al farmacéutico de esas áreas de un proyecto donde el servicio sea remunerado.

Jesús Aguilar. Jorge Barreno.

Las farmacias de estas zonas están deprimidas, pero son necesarias y la remuneración por servicio es la vía para hacer viables esas boticas. Cada día habrá menos población y la farmacia es capaz de fijar población por lo que estamos intentando convencer al Gobierno de la importancia de esa red de farmacia.

¿Qué lecciones deja la pandemia? ¿Sale la farmacia fortalecida de la pandemia?

Eso dicen los ciudadanos que son quienes tienen que decirlo. Yo creo que sí. Las farmacias son como las aceras, las echas en falta cuando no están. Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de las farmacias y ha salido reforzadísima.

La primera impresión sobre Vicenç Martínez fue positiva en la primera reunión del foro de las profesiones sanitarias. ¿Cómo ha sido el contacto con el jefe de recursos humanos en estos meses?

La relación es muy buena. Martínez e Illa fueron los responsables de que nosotros entrásemos al foro de las profesiones sanitarias. Solo tengo palabras de agradecimiento y creo que es una persona pragmática, de un entendimiento muy alto con él y la relación con la dirección general está siendo muy buena y hemos avanzado en diferentes temas.

¿Y qué tal con Carolina Darias?

Bien, el otro día me llamó para felicitarme. Estuvimos hablando un rato. Tenemos reuniones pendientes, pero hay un buen entendimiento con el equipo del Ministerio de Sanidad además de con la AEMPS.