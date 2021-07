Cinco comunidades autónomas de España, entre las 10 regiones con más Covid de Europa

La quinta ola golpea a España con más crudeza que al resto de Europa. Cinco comunidades autónomas se encuentran entre las 10 regiones con más incidencia acumulada por Covid-19 en los últimos 7 días.

En un mapa realizado por The Economist, se puede observar cómo Cataluña, Asturias, Castilla y León, Navarra y Aragón muestran unos de los mayores números de nuevos casos en el continente.

Le siguen algunas regiones de Reino Unido, Países Bajos y Malta. Los datos preocupan ante una temporada turística que se presentaba fundamental para el sector, con el certificado digital de vacunación como principal baza para que los turistas cruzasen las fronteras españolas.

Desde el mes de marzo, cuando la pandemia obligó a la mayoría de ciudadanos europeos a confinarse, el citado semanario británico comenzó a publicar un estudio comparativo sobre la incidencia de la enfermedad -casos y muertes- en las distintas regiones europeas, con mapas interactivos sobre los picos de contagios en estos lugares. Ahora cinco comunidades de España copan los primeros puestos del ranking, con los datos más negativos del continente.

Cataluña lidera el ranking

El primer puesto de una lista de 173 regiones lo lidera Cataluña, que marca el hito más alto con 933 casos, aunque no ha notificado muertes en la última semana. La tasa de contagios en Castilla y León es notablemente más baja, de 647, y tampoco ha informado de fallecimientos por Covid. Navarra, Aragón y Asturias muestras unas incidencias de 603, 524 y 448, respectivamente.

Otras zonas europeas que marcan altos datos de contagios son Yorkshire y North West, en Gran Bretaña (707 y 556), el Algarve de Portugal (507) o West-Nederland, en Países Bajos (473).

España por encima de 600

Este lunes el Ministerio de Sanidad informaba que la incidencia a 14 días se sitúa en España a pocas décimas de los 600 puntos. Además, la directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), María José Sierra, alertó de que se ha producido un 65% de aumento en la ocupación de camas hospitalarias con Covid en la última semana y del 45% en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Los menores de 40 años, el sector de la población con menor porcentaje de vacunas inoculadas, son el mayor quebradero de cabeza de las autoridades gubernamentales. No en vano constituyen hasta el 75% de los casos de coronavirus que se están diagnosticando durante la quinta ola.

Pese a que ha señalado que los mayores de 40 años tienen unas incidencias "muy inferiores", Sierra advirtió de que "la incidencia está aumentando en todos los grupos de edad". Además, el aumento de los contagios puede prever "cifras preocupantes" en ingresos hospitalarios, según Sierra.

60.000 casos nuevos

Las comunidades autónomas notificaron este lunes al Ministerio de Sanidad 61.628 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 8.105 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 33.932 positivos.

En el informe de este lunes se sumaron 23 nuevos fallecimientos, en comparación con 17 el lunes pasado. Hasta 81.119 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 50 personas con diagnóstico de COVID-19 positivo confirmado en España.

Actualmente, hay 6.482 pacientes ingresados por coronavirus en toda España (5.056 el viernes) y 1.039 en UCI (872 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 1.069 ingresos (984 el viernes) y 346 altas (729 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 5,42% (4,22% el viernes) y en las UCI en el 11,42% (9,59% el viernes).

Nuevas restricciones

Ante estos números, las comunidades autónomas están reimplantando medidas restrictivas para intentar controlar la pandemia.

La Junta de Castilla y León ha fijado el cierre de las discotecas y las salas de fiesta para su consumo en el interior -si tienen terraza su apertura está permitida-, y ha decretado el cierre a la 1:30 horas del interior de la hostelería y la restauración.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la adopción de una serie de medidas especiales de salud pública y de recomendaciones, centradas en la hostelería y restauración, ocio nocturno, peñas, celebraciones y espectáculos. Durarán 14 días y están sujetas a revisión.

El Govern balear endurecerá las multas por participar en botellones, que serán de un mínimo de 1.000 euros, y aprobará la prohibición de celebrar reuniones en domicilios privados entre las 1.00 y las 6.00 horas.

Las medidas de restricción de los encuentros sociales se aprueban mañana en un Consejo de Gobierno extraordinario y entrarán en vigor si cuentan con el aval posterior del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El portavoz del ejecutivo autonómico, Iago Negueruela, ha hecho también un llamamiento para que se vuelva a utilizar la mascarilla en cualquier circunstancia, aunque no hay modificación de la normativa general vigente en toda España, que establece que en espacios exteriores solo es obligatoria cuando no es posible mantener una distancia de 1,5 metros respecto a otras personas no convivientes.

El conseller de Salud de la Generalidad de Cataluña, Josep Maria Argimon, ha explicado que la adopción de restricciones como el toque de queda se empezará a notar en una semana, pero que serán necesarias "más de dos y más de tres" para bajar la incidencia.

"Del toque de queda vamos a ver algún fruto dentro de una semana, pero lógicamente, para poder bajar esta incidencia, vamos a necesitar más de una semana, de dos y de tres", ha afirmado Argimon en una entrevista en la Cadena Ser.

Si bien el confinamiento nocturno en 161 municipios catalanes -donde vive el 80 % de la población- ayudará a reducir los contactos que se dan entre jóvenes, ha confesado que "no se engaña" y que muchos de estos continuarán en el entorno privado.

El conseller ha llamado a tomar "con cautela" los datos de contagiados, que han registrado un ligera estabilización este fin de semana en Cataluña, especialmente en las edades más jóvenes.

Actualmente, hay 307 enfermos ingresados en las UCI, que se encuentran al 30 % de capacidad y 1 de cada 5 de estos pacientes tiene menos de 40 años.

Vacunación

La cara buena de la pandemia sigue siendo la vacunación. El buen ritmo de los pinchazos permitió alcanzar el 50% de la población española con la pauta completa, o lo que es lo mismo: más de la mitad de los ciudadanos tiene ya inmunidad contra la Covid.

La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, celebró el logro de superar el 50% de población española con pauta completa de vacunación. "Somos el tercer país europeo, después de Malta y Hungría, en alcanzar este objetivo y uno de los primeros del mundo", destacó.

En cualquier caso, Calzón quiso advertir de que "no hay margen para la relajación". "Tenemos que seguir vacunando sin descanso", reivindicó. Sanidad espera alcanzar "en los próximos días" el 90% de personas de 60 a 69 años con pauta completa (en estos momentos se encuentra en el 81,2%).

A lo largo de esta semana, España recibirá 1,7 millones de Pfizer y 470.000 de Moderna, mientras que la siguiente entrega de Janssen se producirá la semana que viene. En cuanto al Certificado CovidDigital de la UE, Calzón informó de que se han emitido más de 9 millones, mientras que los aeropuertos españoles han validado un total de 280.000.

