El lío por la falta de dosis de Pfizer en Madrid: "Llevo 33 días esperando y todavía no tengo cita"

"Han pasado 33 días desde que me pusieron la primera dosis de Pfizer y todavía no tengo asignada cita para la segunda". Elena, madrileña de 45 años, ya no sabe qué más puede hacer para cerrar la cita de su segunda vacuna contra el coronavirus.

Después de inocularse la primera dosis el pasado 16 de junio en el Hospital de Getafe (Madrid), tres días después recibió la notificación de la segunda para el 13 de julio, una vez habían transcurrido 27 días. No obstante, ese día no podía acudir y pidió un cambio. Cinco semanas después del primer pinchazo, sigue esperando a que le den una nueva fecha. "Me dijeron que se pondrían en contacto conmigo enseguida y han pasado 20 días desde entonces. He llamado más de 10 veces a la Consejería de Sanidad, al teléfono de asistencia y he puesto reclamaciones en el Hospital; pero la respuesta de todos es la misma, que te toman los datos, pero que no te pueden dar cita", critica esta ciudadana, en conversación con EL ESPAÑOL.

Como Elena, están siendo muchos los madrileños y madrileñas que están teniendo problemas en estas últimas semanas para recibir la última dosis de la vacuna. Sin ir más lejos, este fin de semana, decenas de personas se presentaron en el Hospital 12 de Octubre pidiendo la segunda dosis de Pfizer, una vez que se habían cumplido los 21 días previstos y no habían sido citados.

Quejas en el Hospital 12 de Octubre de personas que exigen la segunda dosis de #Pfizer Te lo contamos en el #TNFS



Síguelo aquí en 📡 DIRECTO https://t.co/0IdP8AspEU, con @VOrtega511 pic.twitter.com/2G0RyE1AnK — Telenoticias Telemadrid (@InformativosTM) July 17, 2021

En el hospital, los sanitarios les informaron de que no podrían administrar la vacuna sin cita previa y les advirtieron de que se podría demorar hasta los 42 días. Lo que hizo tensar todavía más la situación a la entrada del centro hospitalario. Dos días después de aquello, sin embargo, ha sido el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha apuntado "que la segunda dosis de la vacuna de Pfizer se podría retrasar hasta los 42 días". La razón, según él, sería por "el entorno de escasez de vacunas", debido a que en el mes de julio se han recibido la mitad de dosis que el mes anterior.

En este sentido, el titular de Sanidad ha pedido paciencia a los madrileños que pasen del día 21 y ha recordado que, aunque el plazo de tiempo sea mayor, está dentro de lo aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). El pasado viernes, el consejero aseguraba que lo único que se había paralizado era la primera dosis de Pfizer, de la que se estaban guardando las dosis previstas para todas las personas que recibirían la primera hasta el 24 de julio. "Para todas esas personas hay segunda dosis. Para todas", garantizó entonces.

"Si lo sé, me voy a Miami"

Las declaraciones de Ruiz Escudero, no obstante, no han convencido demasiado a los afectados por el retraso, que exigen recibir cuanto antes la segunda dosis. "¿42 días? Mira, si me llegan a decir eso antes, me voy a Miami a ponérmela", critica también Nuria en sus redes sociales.

Ester, de 47 años, fue una de las madrileñas que se presentó el sábado pasado en el hospital. "A mí me tocaba la segunda dosis el pasado viernes, pero no tenía el mensaje. Llamé unos días antes al teléfono preguntando por la cita y me dijeron que había retraso en los mensajes. Así que me presenté en el 12 de Octubre y no me quisieron atender, me dijeron que tenían las dosis justas y que me podían llamar hasta 40 días después", denuncia esta ciudadana.

Lo último que le han dicho es que la vacunarán la semana del 28 de julio, pero no se ha generado el mensaje. "Hay mucho lío porque hay gente a la que le están citando a tiempo y a otros no. Y en unos hospitales van con tiempo dando citas, y en otros al contrario", critica Ester.

Por otro lado, a pesar de que la falta de vacunas es un hecho, según ha confirmado el propio consejero; lo cierto es que la aplicación que notifica las segundas dosis en la CAM a través de un sms no está funcionando con normalidad. Según han explicado algunos usuarios, la cita se registra, pero no se envía al teléfono móvil del paciente. Para tratar de solucionario, la Comunidad de Madrid ha habilitado un teléfono de información (900 102 112).

"Llamé el jueves pasado a ese número porque el viernes se cumplían los 21 días y no tenía el mensaje. Resulta que la cita estaba registrada en el sistema para el sábado, pero no habían mandado el SMS. Llamad al teléfono", sostenía un usuario en su red social. Ante este problema, de hecho, son muchos los sanitarios madrileños que ya advierten a los recién vacunados en Madrid de que si no reciben el mensaje entre unos días y otros, contacten con el teléfono de la Comunidad de Madrid.

Sigue los temas que te interesan