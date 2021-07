José Luis Moreno usó a su testaferro checo para rescatar los estudios de 'Aquí no hay quien viva'

El productor José Luis Moreno utilizó a su testaferro checo, el actor porno Martin Czehmester, para rescatar a la joya de la corona de su grupo empresarial, los estudios de televisión en los que se han grabado las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, con el fin de evitar que fueran embagados por sus deudas con Hacienda.

Los estudios están formados por cinco naves, que suman más de 5.000 metros cuadrados construidos, en el Polígono industrial Barrionuevo en Moraleja de Enmedio, un municipio del sur de Madrid. José Luis Moreno es propietario de estas instalaciones a través de su productora Kulteperalia SL, que arrastran unas pérdidas millonarias.

Moreno constituyó en 2008 sobre estos estudios de televisión una hipoteca con Caja Madrid por importe de 5 millones de euros, que luego renegoció hasta los 5,9 millones. Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, sobre estas instalaciones pesan dos embargos para garantizar las deudas de Moreno con Hacienda: una por importe de dos millones y otra de 294.000 euros.

El 'Netflix' de Moreno

El productor recurrió a su testaferro checo, el actor Martin Czehmester para evitar perder estas instalaciones, que constituyen su fuente de ingresos más estable. José Luis Moreno anunció en 2013 los planes para montar su propio Netflix: una plataforma de televisión a través de Internet, con canales temáticos de entretenimiento, humor, contenidos culturales y sobre belleza.

La plataforma existe, tiene cerca de dos millones de seguidores y está disponible en Youtube con el nombre de YouMore TV. Actualmente ofrece contenidos del fondo audiovisual de las productoras de Moreno: desde sus espectáculos como ventrílocuo a fragmentos de su serie Escenas de matrimonio y actuaciones clásicas de Ángel Garó, Rocío Durcal, Carmen Sevilla y la artista italiana Rafaela Carrá, fallecida el pasado martes.

Para poner en marcha este negocio, José Luis Moreno contituyó en febrero de 2014 la sociedad Youmore TV SL dedicada a "actividades de telecomunicaciones", con un capital de 3.000 euros y sede en los estudios de Moraleja de Enmedio.

Pero tan sólo un mes después, el 18 de marzo de 2014, se quitó de en medio y colocó como administrador y accionista único de esta sociedad a uno de los actores habituales de sus producciones, Martin Czehmester, que también ha protagonizado varias películas porno dirigidas al público gay.

Algunos de los contenidos de la plataforma YouMore TV creada por José Luis Moreno a través de su testaferro.

YouMore TV es hoy uno de los pocos negocios prósperos puestos en marcha por José Luis Moreno: en 2019 registró unos ingresos por importe de 3,2 millones de euros y cerró el ejercicio con un resultado positivo de 233.143 euros. Y todo ello con una plantilla de sólo doce empleados (la mitad de ellos, fijos).

En la causa del caso Titella que instruye el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, los investigadores sospechan que José Luis Moreno hinchó estos beneficios de Youmore TV SL blanqueando ingresos de procedencia irregular.

Hace tan sólo dos años, en 2019, José Luis Moreno traspasó la hipoteca de 5,9 millones de euros constituida sobre los estudios de televisión de Moraleja de Enmedio, a la nueva sociedad en la que su testaferro apaerece como socio único, Youmore TV.

Con esta maniobra, señalan las fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL, pretendería asegurarse el pago de la hipoteca desde la única sociedad de su grupo que actualmente mantiene un equilibrio financiero. Una sociedad que, en principio, no puede ser embargada por Hacienda, ya que sobre el papel no mantiene ninguna vinculación con José Luis Moreno (ya que no aparece como administrador ni como accionista).

El canal erótico

El objetivo final de Moreno sería evitar que Hacienda ejecute los embargos preventivos que mantiene sobre los estudios de televisión de Moraleja de Enmedio, que hasta ahora han constituido su fuente de ingresos más rentable gracias a los contratos suscritos para grabar series como La que se avecina.

El actor porno y testaferro de José Luis Moreno Martin Czehmester constituyó en julio de 2018 otra sociedad con un sugerente nombre: Diversión en la cama SL, dedicada a la "comercialización online de productos eróticos".

La marca comercial coincide con el nombre de uno de los canales creados por José Luis Moreno en Youtube, que incluye consejos sobre "técnicas de masturbación", "sexo anal sin dolor" y cómo utilizar el succionador de clítorios. Todo ello, recurriendo a grandes dosis de humor, ya que Youtube no permite los contenidos abiertame¡nte pornográficos.

Pero no parece el negocio más rentable de José Luis Moreno y su testaferro: en el último ejercicio declarado, 2019, sólo computó unos ingresos de 92 euros y cerró con unas pérdidas de 420 euros. No fue hasta un año después, cuando comenzó a lanzar sus vídeos de contenido erótico a través de la plataforma Youmore TV.

Acusado de estafa

El testaferro checo de José Luis Moreno figura al frente de otra sociedad, Koping Gestión SL, constituida en marzo de 2017 y dedicada a los servicios de "consultoría empresarial". Aunque Martin Czehmester aparece como administrador único, la sociedad tiene su sede en la casa de José Luis Moreno, en la urbanización Monte de las Encinas de Boadilla del Monte (Madrid). También en este caso, la empresa no había terminado de despegar en 2019, cuando declaró unas pérdidas de 310 euros, sin ningún tipo de ingreso.

Las dificultades para financiar su proyecto más ambicioso, la serie de televisión Glow & Darkness (El resplandor y las tinieblas), estarían ahora detrás de la trama que ha provocado la detención de José Luis Moreno, acusado de pertenencia a una organización criminal que estafó más de 50 millones de euros.

El proyecto más faraónico de José Luis Moreno, que iba a estar coproducido por el empresario argentino Alejandro Guillermo Roemmers, ha dinamitado finalmente la reputación del ventrílocuo, acusado de una estafa multimillonaria.