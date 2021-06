Ghali dice que usan contra él el derecho con "fines políticos" y la acusación pide prisión provisional

"Muy débil" de salud según su abogado y en perfecto estado según una de las acusaciones, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha negado esta mañana las denuncias de tortura y genocidio en su declaración por videoconferencia desde el hospital de Logroño ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El abogado Manuel Ollé, fichado por Ghali para hacer frente a las querellas reactivadas tras su entrada en España el pasado 18 de abril para tratarse de la Covid-19, dice que su cliente ha realizado "un esfuerzo tremendo con el estado de salud en el que estaba" para ofrecer las explicaciones oportunas al magistrado. Sin embargo, esas explicaciones se centraron solo en contestar a sus preguntas, declinando las de las acusaciones.

"Se ha demostrado que son absoluta y rotundamente inciertos los hechos que han sido objeto de acusación contra él", asegura Ollé, experto en Derecho Internacional, al abandonar los juzgados una vez rematada la declaración.

Detrás de las querellas que ahora tiene ante sí, el histórico líder saharaui percibe con claridad la mano en la sombra de Marruecos y la monarquía alauí. "Se ha usado el derecho penal para algo que no se debe usar, que son fines políticos. Él no vino escondido. Entró con su pasaporte, más cerca de la muerte que de la vida", incidió su letrado.

Cuando un reportero le ha preguntado si el país vecino, archienemigo del Frente Polisario, podría estar detrás de todo esto, el letrado Ollé no ha escondido sus pensamientos: "Soy abogado, no soy político, pero desde luego, si me pongo a pensar diría lo que usted acaba de decir".

Esta velada acusación ha sido negada a los pocos minutos por una de las letradas de las víctimas, quien ha lamentado no haber podido contrastar con Ghali los hechos, los datos, los nombres y las torturas concretas que aparecen en la querella. "Las torturas están más que confirmadas pero no hemos podido someterlas a contradicción porque no ha contestado. No hay política de por medio. Soy una abogada que entiende de derechos humanos".

Localizable en un teléfono

La declaración de Ghali, cuya entrada en España fue el inicio de una nueva crisis diplomática con Marruecos, se ha prolongado durante dos horas. Desde el centro hospitalario, con la mascarilla puesta en todo momento de la declaración telemática, negó haber cometido torturas, perpetrado desapariciones o haber incurrido en conductas ilícitas hacia ciudadanos saharauis.

Su abogado no ha querido dejar pasar la ocasión de apuntar que las querellas, tan solo obedecen a "motivos políticos" cuyo fin último es el de "minar la credibilidad del pueblo saharaui".

Las acusaciones han exigido por un lado la prisión provisional y por otro la retirada de pasaporte, algo que la defensa ve irreal dada la negativa previa del juez Pedraz y la posición que la fiscalía ha exhibido durante esta mañana. "Es como solicitar ahora, de acuerdo con lo que hay en los autos, que se ponga a nevar en Madrid".

La fiscalía, eso sí, ha exigido que Ghali debe de estar localizable en un domicilio concreto y en un teléfono para lo que las autoridades judiciales pudieran precisar en las próximas jornadas.

¿Posible fuga?

La comparecencia judicial de Ghali ha estado marcada por la incertidumbre porque se negó a firmar el 'recibí' a los agentes de la Comisaría General de Información (CGI) que acudieron al centro médico a notificarle la citación por la primera querella. Adujo que antes quería contactar con la Embajada argelina y con personas de su confianza.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) reaccionó solicitando a Pedraz la detención de Ghali y el instructor contestó denegándola. El magistrado tenía en cuenta tanto el estado de salud del líder polisario como que a su juicio "no hay indicios claros" de que hubiera participado en los hechos denunciados.

Las dudas sobre si el líder del Frente Polisario seguiría en España el 1 de junio se acrecentaron cuando su 'número dos', Salem Lebsir, indicó a un medio de comunicación que Ghali "no se presentará ante el juez". "En cuanto se recupere, que será en 10 días, saldrá del país".

La asociación saharaui contraatacó pidiendo directamente al magistrado que retirara el pasaporte a Ghali. Pedraz también lo rechazó argumentando que "las 'informaciones' que hayan aparecido en medios de comunicación no pueden, por obvio, dar lugar a acordar medida restrictiva alguna para cualquier investigado".

Ahora, una vez más, el mayor temor de las víctimas y sus representantes legales es que Ghali, en cuanto restablezca su estado de salud y recobre el vigor una vez finalizada su convalecencia, acabe huyendo de España con el mismo sigilo con el que entró. "Lo temo porque lo he temido siempre. Me huele que esto puede ser una fuga", dijo una de las abogadas.

En cambio, el letrado del líder del Frente Polisario ha apuntado que esperarán a las próximas decisiones del juez antes de tomar ese camino. "Tendremos que esperar a que resuelva el juez. Él (Ghali) está debil de salud, y en cuanto esté fuerte decidirá lo que tenga que hacer".