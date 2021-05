Calvo rechaza involucrar a Felipe VI en la crisis con Marruecos por tratarse de "una cuestión política"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este viernes que el objetivo del Ejecutivo ahora es restituir la relación con Marruecos tras el "asalto" a la frontera en Ceuta, pero ha rechazado que vayan a implicar al Rey para ello, al tratarse de una cuestión "política" que no se corresponde con sus funciones.

"El Rey tiene marcadas sus funciones institucionales y el Gobierno no implica al Rey en cuestiones políticas, como es lógico y como debemos. Tiene la representación de nuestro país, simboliza la unidad del Estado español y nosotros somos un Gobierno respetuoso de sus facultades", ha explicado en entrevista a La Hora de La 1.

Además, ha justificado la posición de EEUU de no decir "absolutamente nada" sobre esto, por un lado, porque la actitud que le interesa a España es principalmente la que toma la Unión Europea, y por otro, porque además supone un cambio respecto a la postura del anterior presidente estadounidense Donald Trump, que sí que entró en este asunto reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Carmen Calvo también ha negado que hayan entrado 1.500 menores en Ceuta. "No ha habido 1.500 menores en Ceuta y mucho menos desatendidos, eso es un dato erróneo", ha dicho la vicepresidenta.

La vicepresidenta ha defendido que "no llegan a 800" los menores que han llegado de Marruecos y asegura que "en todo momento han estado protegidos y custodiados jurídicamente y atendidos". "Nuestra principal procupación en estas 48 horas ha sido la atención a los menores. Muchos ya están con sus padres. Ayer mismo salieron menores para reencontrarse con sus padres, bajo la protección de la Fiscalía todo tipo de garantías".

Carmen Calvo (@carmencalvo_): “No entiendo por qué sale esa noticia. No han llegado a ser 800 los menores que han estado en Ceuta”#LaHoraDeLa1https://t.co/GesHjMSqQA pic.twitter.com/sQujYxAKd3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 21, 2021

Sobre el traslado del líder del Polisario para ser atendido en España, que ha hecho estallar el conflicto con Marruecos, la vicepresidenta ha insistido en que "España no ha cambiado posición en el Sáhara". "Estamos en la misma posición de siempre, que es la de Naciones Unidas. Si hace uno, dos o tres años nuestra relación era fluía y buena, no entendemos que si nosotros no hemos cambiado nada, por qué no se puede entender la posición española. Hemos atendido por razones estrictamente humanitarias, cosa que este país hace, sin más trascendencia ni connotaciones que esa, estrictamente", ha señalado.