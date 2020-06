Los nuevos contagios repuntan por encima de los 200 y Sanidad añade un muerto más

El Ministerio de Sanidad ha registrado un fallecido por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra total de muertos a los 27.128. Además, en los últimos siete días han muerto 63 personas. Sin embargo, el dato de muertos en los últimos siete días ofrecido ayer por Sanidad era de 34.

Se trata del primer fallecido registrado por el departamento que dirige Salvador Illa tras dos días consecutivos sin informar de ningún muerto por esta causa en sus informes diarios.

Fernando Simón ha explicado en rueda de prensa que en la cifra total de fallecidos "solo ponemos los que se han notificado hoy con fecha de defunción de ayer", motivo por el cual a ese número total sólo se ha sumado uno a pesar de que el número de fallecidos en los últimos 7 días haya aumentado en 29 en sólo un día (pasando de 35 a 63). "El incremento se debe a que solo 1 tenía fecha de defunción de ayer".

El aumento en el número de defunciones de esta semana se debe a que Castilla y León, que el martes informó de que en la comunidad se habían producido al menos 2 muertes, ha actualizado sus bases de datos.

"En la estadística figuran 63, que son más de las que había estos días. Castilla y León ha hecho un esfuerzo enorme, y ha actualizado sus bases de datos añadiendo la fecha de defunción de los últimos 7 días", ha declarado Simón.

Además, en las últimas 24 horas se han notificado 219 personas confirmadas de coronavirus, lo que supone que en total ya se han infectado por el virus 240.326 personas en España.

Sistema de notificación de las muertes

Ante la confusión que está provocando los cambios en los datos de las defunciones, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias ha explicado el proceso que conlleva su notificación y la importancia que tiene introducir la fecha del fallecimiento.

"Lo que importa es que cuando se identifica como caso de coronavirus en Atención Primaria y más tarde la persona es hospitalizada, hay que ir a la ficha hospitalaria y anotar la fecha de notificación. La fecha hay que introducirla o no figura en los datos. Posteriormente, en el momento del fallecimiento, esa fecha hay que incluirla de nuevo en la ficha del paciente (ya sea del hospital o de Salud Pública). Si una persona fallece a las 11 de la noche pero los datos no se introducen hasta las 00.30 o la mañana siguiente, figurará como fallecida ayer pero no se notificará como fallecida ayer", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas desde que el 11 de mayo entró en vigor el nuevo sistema de vigilancia. "Desde el 11 de mayo han cambiado los tiempos. A partir de ahí hubo que actualizar las fichas de los fallecidos hasta ese momento".

El doctor ha advertido de que esta actualización puede suponer retrasos porque "algunas comunidades nos pueden decir cuántas personas han fallecido pero no la fecha exacta del mismo". "Esto se sabrá, pero puede haber retrasos", ha insistido.