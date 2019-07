Los 9 puntos del informe sobre equiparación salarial que no aceptan guardias civiles y policías

Asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional analizan con lupa los informes que el pasado lunes se les entregó en la Secretaría de Estado en materia de equiparación salarial. Son documentos elaborados por la consultora Ernst & Young en los que se analiza la suficiencia de 807 millones de euros a repartir entre los agentes para igualar sus sueldos con los de otros cuerpos, principalmente con los Mossos d'Esquadra.

Los informes no están exentos de polémica. Al menos, así lo entienden desde las asociaciones y sindicatos representativos. Recuerdan que firmaron con el Ministerio del Interior el reparto de 807 millones de euros entre ambos cuerpos, con la condición de que una consultora externa analizase si esa cantidad era suficiente para alcanzar una equiparación real.

La reunión del pasado lunes culminó con expectativas contenidas. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, se comprometió al pago del tercer tramo de la equiparación salarial. También entregó a policías y guardias civiles un CD con los informes elaborados por la consultora externa sobre la equiparación salarial. El encuentro se cerró con el compromiso de una próxima cita, previsiblemente el 12 de septiembre, para compartir opiniones sobre dichos informes.

EL ESPAÑOL ha contactado con todas las asociaciones y sindicatos presentes en la reunión: Sindicato Unificado de Policía (SUP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), Sindicato Profesional de Policía (SPP), Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Unión de Oficiales Guardia Civil, Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), Unión de Guardias Civiles (Unión GC), Asociación Escala Suboficiales Guardia Civil (ASESGC) y Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC).

También hemos recogido las opiniones del sindicato Jupol (para la Policía Nacional) y la asociación Jucil (para la Guardia Civil), nacidos del movimiento Jusapol. Si bien no participaron en la reunión por no haber firmado el acuerdo de equiparación salarial, sí que fueron invitados a un encuentro posterior. No satisfechos con las explicaciones, desde Jupol ya han anunciado el "conflicto colectivo permanente" en el Consejo de la Policía, mientras que desde Jucil señalan que el informe "no tiene validez" porque el acuerdo "no se firmó como correspondía".

A continuación reflejamos las conclusiones a las que han llegado sindicatos y asociaciones en cuanto al informe de equiparación salarial:

Los nueve puntos

1. ¿807 millones? El primer informe elaborado por la auditoría sostiene que "la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". En el último documento no sólo elimina esa conclusión, sino que se ciñe "dentro del marco total y absoluto de los 807 millones acordados entre las partes firmantes del Acuerdo".

Sindicatos y asociaciones se preguntan el por qué de ese cambio, cuestión que trasladarán a la Secretaría de Estado en la próxima reunión.

2. "Aumento, sí; equiparación, no". En la misma línea, policías nacionales y guardias civiles coinciden en que el acuerdo supone un "aumento" en sus nóminas, pero consideran que no supone una "equiparación real": "Si la Administración no admite una cantidad superior a los 807 millones, no habrá equiparación efectiva con otros cuerpos".

3. Plus Navarra y País Vasco. En los informes de la consultora se hace una valoración sobre los complementos de peligrosidad que cobran policías y guardias civiles destinados en Navarra y País Vasco.

Valoraciones que, según los portavoces consultados, "no procede": "Tenían que habernos consultado antes de sugerir que se tienen que eliminar para alcanzar una equiparación; son destinos especialmente sensibles que sí merecen una retribución específica por la presión que viven los agentes y sus familias".

4. Medallas pensionadas. Una conclusión similar extraen de las referencias a las medallas pensionadas dentro de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Consideran que son elementos que no deberían formar parte de la equiparación salarial, puesto que son condecoraciones ante casos concretos y que no afectan a la mayoría de agentes.

5. Sin consultar a asociaciones y sindicatos. Los representantes de Policía Nacional y Guardia Civil aseguran que los autores del informe no les consultaron en algunos de sus puntos clave: "No han contado con nosotros para hablar de los pluses de peligrosidad o de las medallas; si lo hubieran hecho, les habríamos explicado que son conceptos con muchas particularidades y que no deberían abordarlos en un informe sobre equiparación salarial".

6. Ertzaintza y Mossos d'Esquadra. Guardias civiles y policías nacionales lamentan que los autores del informe no hayan tenido acceso completo a las retribuciones que perciben los miembros de la Ertzaintza y de los Mossos d'Esquadra, especialmente estos últimos: "Sin esos datos, difícilmente podemos hacer un análisis certero de equiparación salarial".

7. Puesto por puesto. El Ministerio del Interior devolvió el primer informe a la consultora en marzo por faltar un estudio puesto por puesto de retribuciones. Asociaciones y sindicatos lamentan que en el último informe no se incluya un análisis tan pormenorizado como se esperaban y consideran "injustificable" el retraso en la entrega de la documentación.

8. Un 1,7% de la Guardia Civil que va a la Policía. Las asociaciones de guardias civiles coinciden en esta queja. Se preguntan bajo qué criterios se descontó que un 1,7% de la cantidad prevista para los agentes en materia de equiparación salarial, en beneficio de la Policía Nacional. Y plantean por qué no se aborda esta cuestión en el informe.

9. Redefinir los conceptos de la nómina. Las múltiples especialidades que componen Policía Nacional y Guardia Civil, unido a los diferentes empleos y singularidades, significan un amplio abanico de nóminas y de conceptos diferenciados. Asociaciones y sindicatos consultados por EL ESPAÑOL abogan por unificar ciertos criterios para abordar la equiparación de un modo más eficaz.