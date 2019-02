El PSOE carga contra Casado por erigirse en "consejero espiritual" de las embarazadas

El PSOE está "estremecido" con las opiniones que el presidente del PP, Pablo Casado, expresó este domingo sobre el aborto en una entrevista con EL ESPAÑOL. "Soy padre de un cincomesino y tuvimos una amenaza de parto en un tramo en el que se podía abortar libremente. Creo que es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro: una vida autónoma", dijo el líder del PP.

"No sé qué le pasa a la derecha con las mujeres", ha dicho el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa en Ferraz.

"No sé cómo interpretarlo", ha dicho. "¿Pueden ser las mujeres ignorantes?", se ha preguntado. "¿Cabe la posibilidad de que haya mujeres que no sepan que tienen un embarazo?"

Según Ábalos, las mujeres no necesitan a Casado como "consejero espiritual" que "les diga claramente lo que tienen que hacer o dejar de hacer". "Me estremece", ha dicho, porque "no es una frase así, sin más. Tiene unas derivadas y unas interpretaciones tremendas" porque proviene de alguien que "aspira a presidir el Gobierno de España".

ENTREVISTA | Casado sobre el aborto: "Tengo una posición muy clara al respecto. Creo que es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro. Es bueno conocer que lo que llevan dentro es una vida autónoma". pic.twitter.com/oCCLg1np04 — El Español (@elespanolcom) 24 de febrero de 2019

Otro de los puntos de la entrevista de EL ESPAÑOL ha llamado la atención en Ferraz. En ella, Casado alertó de la posibilidad de que la división del voto de centroderecha penalice tanto a PP, com a Ciudadanos como a Vox. "No parece lo mejor que los que nos hemos manifestado juntos en Colón vayamos desunidos a las urnas. Si queremos unir a España en un Gobierno, no deberíamos desunir el voto en las urnas", dijo Casado en la entrevista.

Los pactos del centroderecha

"Es irresponsable regalarle escaños al PSOE en aquellas circunscripciones en las que el centroderecha está sólidamente asentado en torno al PP y hay muy pocas opciones de que vascule hacia Vox o Ciudadanos. Es lo que el PSOE está calculando: que esos 20 escaños, que al final son 40 entre los que se lleva uno y se dejan llevar otros, le aporten la diferencia determinante", dijo Casado.

Para Ábalos, se trata de un "llamamiento a la desesperada para que en las circunscripciones, especialmente en las pequeñas", el PP no pierda su "hegemonía". "Están muy preocupados" y por eso utilizan "la coartada del 155", en referencia al Senado, la única cámara que puede aprobar la activación de ese artículo constitucional que podría suspender la autonomía en Cataluña.

Según una proyección de este periódico, PP y Ciudadanos ganarían las elecciones al Senado de ir juntos, pero las perderían si van separados. Frente a los 123 senadores que obtendrían en coalición PP y Ciudadanos, el PSOE lograría 56. Si el centroderecha concurriese por separado, cada partido con sus propias siglas, el resultado daría un vuelco. El PSOE ganaría en el Senado, con 97 escaños. El PP obtendría 75 y Ciudadanos, 5.

El número tres ha cargado además contra el líder del PP por su propuesta de reforma de la administración, sugiriendo que los "funcionarios del futuro, si tuvieran la desgracia de que gobierne el PP, dejarían de tener un empleo indefinido, como es en la actualidad".

Arrimadas y Waterloo

Ábalos también ha tenido palabras para Ciudadanos por el viaje de la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, a Waterloo (Bélgica) para protestar ante la puerta del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la Justicia española. "Hubiera cantado la canción Waterloo y hubiera sido el broche definitivo". "¿No había otra forma de pasar el finde?", se ha preguntado. "Ciudadanos es el partido que ganó las elecciones en Cataluña. Se espera algo más", ha dicho.

Si Arrimadas ha tomado la decisión de presentarse como número 1 por Barcelona es para ayudar "al liderazgo de Rivera en horas bajas" a costa de dejar de lado sus responsabilidades como jefa de la oposición en Cataluña.