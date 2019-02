Rivera: "Lo que hay que preguntarse es por qué Sánchez no defiende la unidad de España"

Albert Rivera ha defendido este lunes tanto el viaje de Inés Arrimadas a Waterloo como la foto de representantes de varios partidos durante la manifestación en la plaza de Colón en Madrid hace dos semanas: "¿Dónde está Pedro Sánchez en este tema?", se ha preguntado, refiriéndose a la unidad de España.

"Para defender la unidad de España siempre he estado y estaré. Si hay más gente que se une, no tengo remilgos. Yo defiendo la libertad y España. Es obvio que hay diferencias ideológicas con los partidos que ahí estamos, especialmente con Vox", ha afirmado sobre la foto en Colón en la que posó junto a Santiago Abascal y Pablo Casado. "Lo que hay que preguntarse es por qué Sánchez no defiende la unidad de España", ha dicho.

El líder de Ciudadanos ha explicado en Cope el viaje de Inés Arrimadas: "Creo que es bueno que se haga esa política, que se reconozca la realidad de Cataluña. En muchos lugares de Europa piensan que Cataluña es independentista".

De hecho, ha cargado contra el PSOE por ello. "No entiendo que el Gobierno de España no haga nada. Creo que hay muchos catalanes que lo agradecen y yo también particularmente. ¿Dónde están Borrell, Sánchez, en este tema?", se ha preguntado.

Rivera ha asegurado además que no formarían una lista conjunta con el PP. "Creo que hay muchos votantes de Cs que no votarían una lista con el PP", ha afirmado. Ha añadido que en política "uno más uno no son dos" y que "si hay mayoría sumaremos". "Tienen que tenerlo claro los votantes", ha dicho, utilizando esa suma de votos "para echar a Sánchez" "y si hay mayoría en el Senado para aplicar el 155". "Estoy de acuerdo en llegar a acuerdos con el PP, con los conservadores", ha dicho.

Sobre el veto de Ciudadanos a pactar con Sánchez o con el PSOE, y la carta de Cristina Narbona ha insistido en su postura: "Soy miembro y presidente de esa Ejecutiva. Tomamos esa decisión por unanimidad. Es necesario ir con claridad a las urnas. El señor Sánchez no merece respeto alguien capaz de liderar España pactando con los separatistas. Ha roto el diálogo con el constitucionalismo".

Por otra parte, el líder naranja ha aseverado que "Sánchez ha purgado a todo el que discrepar de pactar con los separatistas" tras las salidas de José María Barreda y Soraya Rodríguez. "Me metí en política para que no hubiera presidentes como Sánchez. Por eso creo que está tan enfadado, porque hemos dicho que queremos echarle con votos", ha afirmado.

Se ha referido también a lo vivido en el Mobile World Congress: "No quiero ver al jefe de Estado en la situación en que le vi en el MWC. Me da vergüenza que un presidente de la Generalitat no respete al jefe de Estado, la situación de la Guardia Civil... El nacionalismo les ha comido demasiado terreno".