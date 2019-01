Díaz, a Rivera: "El tiempo dirá" si para lograr los sillones "merecía la pena pactar con el demonio"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha llamado este sábado la atención sobre la ausencia de líderes nacionales de Ciudadanos en el acto de toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y ha advertido al líder naranja, Albert Rivera, de que "el tiempo nos pondrá a cada uno en su sitio, y le dirá si para los sillones" de la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y del futuro vicepresidente de la Junta, Juan Marín, "merecía la pena pactar con el demonio".

En el transcurso de su intervención en un encuentro con mujeres en Sevilla, Susana Díaz se ha referido así al apoyo de Vox a la investidura del líder del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta, donde gobernará en coalición con Cs.

Díaz ha comentado que en el acto de toma de posesión de Moreno de este viernes había destacadas "ausencias", no por parte de los socialistas, que estuvieron "reconociendo la legitimidad del Parlamento", según ha subrayado, sino por parte de Cs. "¿Dónde estaban Albert Rivera o Inés Arrimadas?", se ha preguntado la expresidenta de la Junta, que ha recordado que ambos líderes pasaron buena parte de la campaña electoral de los comicios del 2 de diciembre en Andalucía.

"Les avergonzaba el pacto" con Vox, según ha abundado Susana Díaz, que ha señalado que "desde el 2 de diciembre no he visto a Rivera por aquí", por Andalucía, y ha indicado que por parte de los líderes de Cs "no quieren que la gente los asocie con los amigos de sus amigos", en alusión a Vox, con "los que defienden el legado de la extrema derecha, los herederos del franquismo en nuestro país".

Sin embargo, Díaz ha querido dejar claro que Rivera "ha optado por la extrema derecha", y ha aseverado que "uno tiene que saber dar la cara y decir que ha optado" por ello. Además, ha manifestado que "les vamos a recordar cada día con quién están, a quién se deben", porque, según ha remachado, "a partir de ahora no podrán tomar ninguna decisión" en el Gobierno andaluz "si no van de la mano de la extrema derecha", desde donde "se habla de deportaciones" y "de la involución, de devolver nuestra autonomía".

En esa línea, la secretaria general del PSOE-A ha criticado que "la autonomía de Andalucía se ha decidido en Madrid, desde Madrid y sin contar con los andaluces", y ha lamentado que "ese es el nuevo tiempo para nuestra tierra". Ha avisado de que "te puedes envolver en la bandera blanca y verde, pero si no se cree en el 28 de febrero, en el 4 de diciembre, en la igualdad, eso se nota, se ve en el primer minuto".