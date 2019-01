Registramos a Santiago Abascal en el 'Tinder' del PP y esto es lo que pasó: "Si viene, será bien recibido"

El Partido Popular ha creado su particular Tinder para animar la Convención de este fin de semana. La “refundación ideológica” también pasa por dar carta de naturaleza a lo que ha venido ocurriendo durante décadas en las reuniones de partido: el ligoteo. El sistema informático, no obstante, establece una barrera: las inscripciones son controladas por el propio PP.

Registramos a Abascal en el Tinder del PP y esto es lo que pasó E.E

Este periódico ha conseguido colar a Santiago Abascal en “Freedom”, así se llama el nuevo invento de los populares. El presidente de Vox, cuyo fantasma se paseó este viernes en IFEMA mediante las declaraciones del portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, ya puede recibir “me gustas” en el Tinder del PP. Pero, ¿qué piensan los afiliados?

Algunos no se creen que el PP tenga su particular Tinder. Otros no le ven sentido a que sólo se pueda “ligar” con quienes “piensan igual que tú”. También están aquellos que apuestan por abrir la red a Vox, para “seducir a sus votantes y traerlos a casa”. Fuentes de la organización conservadora explican a este periódico que el objetivo es “compartir ideas, propuestas y crear sinergias”.

Durante esta Convención, el Partido Popular también ha estrenado himno con toque Gladiator; y un nuevo logro. Este viernes, la intervención de Rajoy protagonizó el “plato fuerte”. Hoy, la atención la absorberán el discurso de José María Aznar y las palabras de Mario Vargas Llosa. El domingo será el presidente, Pablo Casado, quien arengue a los presentes.