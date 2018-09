Camps se ofrece como candidato del PP a la alcaldía de Valencia: "Mayor honor es imposible"

Nada más reanudar la investigación de una de las piezas del caso Gürtel, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat valenciana, se ha ofrecido como candidato del PP para ser el nuevo alcalde de Valencia, si se lo piden en su partido.

Así lo hizo saber en el programa El Faro, en La 8 Mediterráneo: "Personas hay, gente extraordinaria. La Alcaldía de Valencia es un sueño para cualquier valenciano. Si las bases me dijeran: nos gustaría que todo aquello que representó la potencia del PP, con Rita Barberá al frente, se pueda recupera y ahondar en ello, obviamente, lo haría encantado. Es mi partido, mi ciudad, la gente con la que he crecido. No podría decirles que no, pero es un cuestión muy compleja".

A pesar de que considera que "mayor honor es imposible", ha declarado que dentro de su partido "hay personas muy válidas". Camps aprovechó, además, para culpar a la izquierda de la falta de "resplandor" de la capital valenciana, en un momento en el que vuelve a estar en el punto de mira por la trama Gürtel.

Este jueves, el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional anunció que volverá a investigar una de las piezas del caso Gürtel, denominada "Orange Market", en la que la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana, Dora Ibars, está acusada de prevaricación administrativa por la adjudicación de contratos a dicha empresa del grupo de Francisco Correa en los años 2005 y 2009.