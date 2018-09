El Real y el director de escena de Fausto rechazan los lazos amarillos por mezclar "posiciones políticas" y cultura

El Teatro Real y el director de escena de Fausto, Álex Ollè, se han desmarcado este jueves de la fuerte polémica generada en el estreno de la ópera, este miércoles por la noche, en cuyos saludos finales dos de los miembros del equipo artístico salieron al escenario con dos lazos amarillos que provocaron numerosos abucheos del público. A la representación acudieron los Reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

"El Teatro Real lamenta profundamente lo sucedido al término del estreno de la Temporada y quiere poner de manifiesto que la cultura es un patrimonio de todos y, por lo tanto, debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista", dice la institución en un comunicado.

El punto de vista del teatro se queda ahí, ya que el resto del texto reproduce una carta del director de escena, uno de los seis creadores de la Fura dels Baus, en el que se desmarca por completo del escenógrafo Alfons Flores y el figurinista Lluc Castells. El artista catalán, que ha dirigido otras tres obras en el Real en el pasado, fue uno de los que salió al escenario a saludar tras la representación y es el responsable máximo de la puesta en escena, pero no portaba el símbolo político.

Ollè es consciente de que ese pequeño gesto dentro de su libertad de expresión, combinado con la libertad de expresión de los espectadores a los que se deben y que financian el teatro, puede echar por tierra un intenso trabajo artístico en el que estuvieron implicados cientos de personas.

"Lamento profundamente lo sucedido esta noche. Estoy desolado ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados y fuera de lugar. En mi opinión no se deben de mezclar los posicionamientos políticos personales con el ámbito profesional", dice Ollè.

"Se trata de dos colaboradores que no forman parte de dicha compañía, por lo que me gustaría que no se vincularan los hechos ocurridos esta noche con el nombre de la Fura dels Baus", dice sobre Flores y Castells.

"Espero que pese a lo ocurrido, el público pueda recordar la obra por si misma y no por los hechos acontecidos durante el saludo final", sigue el comunicado.

