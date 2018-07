Por qué Santamaría tiene más apoyos mediáticos en su guerra contra Casado

Durante sus años como vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría desplegó, junto a su inseparable María Pico, una estrategia mediática que ahora, cuando pelea frente a Pablo Casado por el liderazgo del PP, da sus frutos. Grandes grupos como Atresmedia y Prisa, así como una vasta red de tertulianos habituales tienen mucho que agradecerle.

El vídeo de Cuentame contra la campaña de Sáenz de Santamaría E.E.

Entre los afines a Casado hay malestar porque, por ejemplo, en no pocas tertulias televisivas y en algunos medios impresos se les ha apuntado claramente como responsables del famoso vídeo a lo Cuéntame contra Santamaría y sus apoyos. Asimismo, muchos medios han aplaudido a la candidata más que a su rival en el contexto de la guerra de comidas de este jueves -pizzas vs Jai Alai-. Y resulta llamativo que la exvicepresidenta no haya recibido demasiadas críticas por su negativa a conceder determinadas entrevistas -frente a Casado, que ha hablado con casi todos los medios-.

¿Por qué Santamaría cuenta con más respaldo mediático que Casado?

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy confió en su número dos los menesteres mediáticos. La hoy aspirante a presidir el PP se reunió en multitud de ocasiones con los grandes editores. Sáenz de Santamaría tejió una estrecha relación con los 'capos' televisivos para negociar la implantación del dividendo digital, primero, y para el consiguiente reparto de canales de TDT, después.

Uno de los mejores ejemplos del famoso "poder del BOE" descansa en la publicidad institucional con la que se riega a los medios, especialmente a los afines, con el dinero público. En los años de marianismo, Santamaría y sus más cercanos ostentaron esa fuerza que luego se suele traducir en un buen trato de los medios, agradecidos.

Colocando tertulianos

Además de las ventajas derivadas de sus posiciones de preeminencia, las todopoderosas Santamaría y Pico se encargaron durante años de cultivar estrechas relaciones con multitud de tertulianos. Es sabido que, por ejemplo, su influencia era decisiva para elegir a muchos de los que llenaban (y aún llenan hoy) los platós de Televisión Española.

Mucho se podría decir, ahora que RTVE está tan de moda, sobre la influencia de la candidata a presidir el PP... De hecho, fue un distinguido sorayo, Leopoldo González-Echenique, quien presidió la corporación nada más llegar Rajoy a Moncloa. A muchos sorayos puede escucharse hoy en la radiotelevisión pública, sin que haya tantos defensores de Casado en los debates.

Atresmedia y Prisa, amigos especiales

Las relaciones con los editores, el poder de la publicidad pública, la red de tertulianos afines y el manoseo de RTVE. Nada nuevo bajo el sol. O nada diferente a lo que han hecho otros políticos. Pero en el caso de Santamaría hay dos ejemplos de vínculos mediáticos que llegan al paroxismo.

El primer caso es el de Atresmedia. Porque la verdad es que el grupo mediático más potente que existe hoy en España no existiría como tal sin la intermediación del Gobierno de Rajoy y Santamaría. El ya célebre cambio de condiciones que posibilitó la fusión entre Antena 3 y La Sexta -un cambio cocinado y anunciado por la entonces vicepresidenta- ocupa ya un lugar destacado en la historia de las relaciones inexplicadas entre políticos y medios de comunicación.

Aún así, podría argumentarse que, con la excepción de La Sexta, Atresmedia es un grupo de centro derecha que lógicamente defiende a la posible lideresa del PP. Menos lógico y más escandaloso resulta el caso de Prisa, que se resume en que los medios del grupo antes presidido por Juan Luis Cebrián, en especial El País, se han portado de forma excelsa con Santamaría. ¿Tendrá algo que ver el papel del Gobierno rajoyista en la refinanciación bancaria que hizo posible la continuidad de Prisa?

Ejemplos de los grandes periódicos

Que Santamaría cuenta con más respaldo mediático que Casado también es evidente si se echa un vistazo a los grandes medios impresos. Por ejemplo, el diario El Mundo abría su edición de este lunes con una encuesta que decía que el 60% de los votantes del PP prefiere a la candidata antes que al candidato. Acompañaba esos datos un editorial, titulado "La hora decisiva del PP", donde el diario no se posiciona con ningún candidato pero sí subrayaba que los votantes populares prefieren a Santamaría por ser "la mejor para liderar el partido, ganar unas elecciones y estar al frente de un futuro Ejecutivo de España".

Editorialmente, El País no ha tomado partido, pero sí ha señalado "el giro a la derecha de Casado", por lo que parecen avistarse sus preferencias en esta reñida batalla del PP. El caso de La Razón es llamativo, porque su tradicional apuesta por la exvicepresidenta parece haber cambiado, con varios titulares y editoriales favorables a Casado.