El Gobierno aumenta en un 4,4% el techo de gasto para 2019 hasta los 125.064 millones

El Gobierno espera que el conjunto del Estado gaste 5.230 millones de euros más en 2019. El Consejo de Ministros ha decidido aumentar el conocido como techo de gasto en un 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros, según han informado las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía, Nadia Calviño.

El aumento del gasto, debatido este jueves con las comunidades autónomas, pretende acompañar la recuperación económica y aprovechar las cinco décimas del PIB que la Comisión Europea y el Eurogrupo han concedido a España al considerar que las previsiones con las que se despidió el Gobierno de Mariano Rajoy no eran realistas.

El techo de gasto es la primera gran prueba presupuestaria para el Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde tendrá que buscar una mayoría para aprobarlo como antesala al debate y aprobación de los Presupuestos de 2019, que debería comenzar a tramitarse en septiembre.

Pero esa senda de estabilidad debe ser aprobada también por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Montero ya anticipa problemas en el Senado por la "carga ideológica" del PP contra las nuevas cuentas públicas del Gobierno socialista.

Si las cámaras rechazasen los objetivos de déficit y deuda, en los que se incluye el techo de gasto, el Gobierno tendría que cumplir con los ya en vigor, que permiten menos gasto.

"No hay posibilidad de plan B. Si el Senado decide no darle el visto bueno [...] entra en vigor la senda" ya aprobada con unos objetivos más ajustados. Según ella, no tendría "precedentes" ya que España se autoimpondría unos límites al gasto más rígidos que los marcados por Europa.