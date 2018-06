Villegas: "El gesto de Sánchez con el 'Aquarius' permite a Italia saltarse la norma de la cercanía"

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas (Barcelona, 1968), está convencido de que el "gran agujero" del nuevo Gobierno es Cataluña y su falta de firmeza frente al golpe separatista. Critica con dureza la estrategia emprendida por Meritxell Batet y pone en duda que la ministra de Política Territorial tenga la misma visión que Josep Borrell sobre cómo afrontar el problema territorial.

¿Qué le parecen las primeras actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez?

El problema es que, como el Ejecutivo no tiene un programa de Gobierno, estamos a merced de las declaraciones de cada ministro. Es sorprendente que casi tres semanas después de haber sido investido, Pedro Sánchez no haya salido a dar explicaciones a los españoles. Estamos ante un presidente que ha tenido su primera crisis de Gobierno antes de explicar su programa. Esto es algo que no ha pasado en ningún país de nuestro entorno.

En cuanto a las declaraciones de los ministros sólo podemos sentir preocupación. Escuchamos a la ministra Meritxell Batet y nos preocupa porque vemos que han levantado el control de las cuentas de la Generalitat, que se ha hablado de la posibilidad de indultos, y que se dice que no debe haber vencedores ni vencidos pese al golpe a la democracia en Cataluña.

¿La dimisión del ministro Màxim Huerta por su problema con Hacienda debe crear un precedente para el conjunto de los representantes públicos?

Habrá que verlo. Este caso demuestra la improvisación de Pedro Sánchez en la designación de sus ministros y que toma de decisiones sobre la marcha. A las diez de la mañana el señor Huerta dijo que había hablado con el presidente del Gobierno y que este había entendido perfectamente sus explicaciones, pero al cabo de unas horas se producía su dimisión. Pedro Sánchez actúa a salto de mata.

¿Ha hablado con los diputados de Ciudadanos para saber si utilizaron SL como sociedades pantalla en sus declaraciones al Fisco como Màxim Huerta? El ex ministro dijo que era una práctica habitual.

Ningún diputado me ha dicho que tuviera sociedades pantalla. Sabemos que eso afectó a profesionales del mundo del periodismo, de la comunicación, de la cultura… Por eso pedimos al ministro que viniera a explicar si su situación se debía a un cambio legal en las leyes tributarias o a si había algo más en esas inspecciones, que no deben ser de dominio público. Bueno, no le ha dado tiempo porque ha dimitido antes.

Atribuye esta crisis de Gobierno a la "improvisación" del presidente Sánchez a la hora de confeccionar su gabinete. ¿En Ciudadanos el control de calidad en sus fichajes es más riguroso?

Desde luego, antes de nombrar un Gobierno tendremos un programa, y nombraremos a las personas más adecuadas para llevarlo a cabo. Sánchez ha actuado al revés. Ha escogido figuras y no sabe qué hacer con ellas.

Perfiles como los de Josep Borrell, Nadia Calviño y Grande Marlaska ¿serían ministrables en un Gobierno de Ciudadanos?

Nosotros preferimos un Gobierno efectivo a un Gobierno efectista como el que ha hecho Pedro Sánchez. Preferiríamos que hubiera un programa de Gobierno a que el presidente nombrase a sus ministros sin explicar qué van a hacer, cómo lo van a hacer y con qué apoyos. Si nosotros estamos algún día en el Gobierno, los españoles sabrán qué es lo que queremos hacer antes que dedicarnos a vender nombres más o menos efectistas.

¿Un Gobierno de Ciudadanos le hubiera ofrecido un puerto a los inmigrantes del 'Aquarius'?

Había que solucionar un problema humanitario porque corría peligro la vida de más de 600 personas. Ahora hay que buscar soluciones sostenibles y no permitir que toda la presión migratoria vaya a los países del sur de Europa. Hay que buscar una solución global y europea.

¿Hay riesgo de que se produzca un ‘efecto llamada´?

Esto ha sido una solución excepcional a una situación humanitaria excepcional, pero no puede ser la regla. Tiene que haber una política europea ante estas situaciones. Se supone que este tipo de barcos deben ir al país más cercano, pero el gesto de Sánchez ha facilitado que Italia se salte esa norma. La UE debe asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y coordinar una respuesta conjunta para evitar efectos llamada.

¿Qué le sorprendió más el éxito de la moción de censura de Pedro Sánchez o la despedida 'sin tutelas ni tutías' de Rajoy?

Pues nos sorprendieron las dos cosas. Que Sánchez sacase adelante la moción apoyándose en separatistas y populistas, lo que deja un Gobierno débil y con hipotecas con aquellos que quieren romper España; y que Rajoy dimitiera el lunes en lugar de haberlo hecho tres días antes para impedir que se formara ese Gobierno débil y con hipotecas. Son dos actitudes sorprendentes.

¿Temen un repunte del bipartidismo?

Sánchez, Rajoy, los nacionalistas y los populistas no quisieron ir a elecciones y le han dado un turno más la bipartidismo. Pero creemos que la mayoría de los españoles están deseando poder votar, y que cuando votemos pasaremos página y cerraremos una época marcada por los pasteleos entre populares, socialistas y nacionalistas.

¿Qué político le gusta más: Feijóo, Sáenz de Santamaría, o Cospedal?

Yo en la crisis del PP me abstengo de opinar. Ellos tiene que resolver su crisis interna, esas peleas entre sucesores que estamos viendo, como mejor puedan.

¿Han propuesto al PSOE negociar techo de gasto y Presupuesto de 2019 si se acuerda también un adelanto electoral?

No es una condición planteada en esos términos, pero estamos dispuestos a hablar de todo: hay que hablar del techo de gasto, a no ser que el PSOE prefiera hablar con separatistas y populistas para darle estabilidad a España. También hay que hablar de Presupuestos y, en esas conversaciones, pondríamos sobre la mesa la necesidad de darle voz a los españoles. No parece que estén por la labor porque el pasado martes habíamos presentado una iniciativa en la que proponíamos sacar las urnas y los socialistas se negaron.

¿Es posible que se repita en el futuro un entendimiento Cs-PSOE como el que dio lugar al 'pacto de El Abrazo'?

No sé si en un futuro lejano. Desde luego, actualmente, con un presidente que ha sido apoyado por populistas y separatistas lo vemos muy complicado. Además, viendo los primeros días de Gobierno, aunque Pedro Sánchez siga ocultándose y siga escondido y sin dar la cara, comprobamos que el gran agujero de este Gobierno es Cataluña, no enfrentarse con firmeza al separatismo. Si deja la respuesta al golpe contra la democracia en Cataluña en manos del PSC, difícilmente va a tener al lado a Cs.

¿Está al borde Cataluña de un “enfrentamiento civil” como dijo Borrell?

Estamos en una situación grave y próxima a un enfrentamiento civil. Hemos visto ya situaciones de tensión en las playas con las cruces amarillas; hemos visto el secuestro del espacio público por parte de los separatistas, que son minoría en Cataluña; hemos visto la ocupación también de las instituciones, que son de todos…

El pasado fin de semana nos prohibieron hacer un acto en Vic sin ninguna razón. Y cuando fuimos hasta allí para denunciar la situación en rueda de prensa, fuimos acosados por los separatistas. En la Universidad también hemos tenido problemas y enfrentamientos. Estoy de acuerdo con el señor Borell, que debería además explicárselo a la señora Batet.

¿Se puede establecer algún tipo de diálogo con esa mitad de catalanes que son independentistas?

Por supuesto que se puede hablar con los independentistas. Pero no sobre si se debe o no cumplir la ley y la Constitución. El cumplimiento de la ley no es negociable porque, si no, el Estado de Derecho no sirve de nada. Batet ha dicho que en la resolución de este proceso no puede haber ni vencedores ni vencidos, y nosotros tenemos claro que tiene que haber vencedores, porque tienen que vencer la democracia, la ley, el Estado de Derecho, la libertad y la Constitución. No se puede hablar con políticos que creen que están por encima de la ley y de las decisiones de los tribunales.

¿Abriría ahora el melón constitucional?

Para contentar a los que han dado el golpe a la democracia en Cataluña y para contentar a los que incumplen las leyes, es un grave error. Batet ha deslizado que sí, y por eso pensamos que el primer gran agujero de este Gobierno es su debilidad para enfrentar el reto separatista.

Tenemos que actualizar la Constitución en muchos aspectos: para garantizar la separación de poderes, para cerrar el Estado autonómico, para aprobar una Ley electoral más justa. Hay que actualizar la Constitución para que todos los españoles estemos mejor y para profundizar en nuestras libertades y nuestra democracia, no para contentar a los golpistas.

¿Qué le parecería que Iñaki Urdangarin empezase a disfrutar de un régimen abierto en pocos meses?

Hay que respetar las decisiones de los jueces. Procedimientos como los que hay abiertos contra políticos y, como en este caso, contra una persona vinculada a la Familia Real, hablan bien de la Administración de Justicia. No podemos sino querer una Justicia igual para todos, tanto en los procesos como en la resolución de las situaciones penitenciarias, con independencia de que el condenado sea un desconocido o el señor Urdangarin.

¿Cree que Instituciones Penitenciarias debe trasladar a cárceles catalanas a Junqueras y los demás presos por el golpe separatista?

Si es una decisión judicial, ya sea del juez instructor o de Instituciones Penitenciarias, no tendremos nada que decir. Lo que no nos gustaría es que ninguna decisión estuviera vinculada a las hipotecas que Pedro Sánchez pueda haber contraído en su investidura.

¿En qué ha beneficiado a Cataluña el triunfo de Ciudadanos el 21-D?

Ha sido fundamental ganar las elecciones a los separatistas, y es algo que sólo podíamos hacer Ciudadanos, porque el PP no pinta nada en Cataluña y porque el PSC está en la ambigüedad y en el complejo. Ese es un mensaje importante también al resto de España, que ve que los separatistas son minoría en Cataluña. Por eso le decimos a Pedro Sánchez que se equivoca cuando dice que hablar con Torra es hablar con Cataluña. También ha sido importante que eso se visualizase a nivel internacional.

Otra cosa es que con esta ley electoral tramposa e injusta no hemos podido alcanzar el Gobierno en Cataluña. Pero esa victoria nos da fuerza moral para seguir defendiendo con más determinación si cabe los derechos de los catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Este proceso no se acaba de la noche a la mañana y en Ciudadanos tenemos firmeza y paciencia.