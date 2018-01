El traje de la oposición a Rajoy: "Un político de tiempos pasados" que "no toma decisiones"

Los 4.903 días que lleva en el poder Mariano Rajoy inquietan a los dirigentes de PSOE, Podemos y Ciudadanos. EL ESPAÑOL ha consultado a los tres principales partidos de la oposición sobre cómo ven el presente y el futuro del presidente del Gobierno. Justo cuando las encuestas y la crisis de Cataluña parecen indicar (por enésima vez) que el final de su carrera está cercano.

En una asamblea ante 500 militantes celebrada este domingo en Valencia, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que el Gobierno "está agotado" y que las últimas revelaciones de Gürtel son siempre "el penúltimo capítulo en el PP". En su primera aparición pública de 2018, el secretario general del PSOE ya evidenció que da por amortizado a Rajoy al afirmar que el Gobierno está "dividido internamente", a la espera de ver al presidente del PP "deshojar la margarita de su sucesión".

Además, Sánchez resumió que "el presidente Rajoy no es la clase de líder que necesite de grandes incentivos para no tomar ninguna decisión". Y agregó que "como buen conservador, Rajoy ha demostrado ser un maestro en conservar el poder, en mantenerse o en guardar la posición -como decimos en baloncesto-, pero no en liderar las grandes transformaciones que exige el país".

Ciudadanos: "Es un presidente conformista"

Fuentes de Ciudadanos exponen que "las encuestas, aunque sean solo una foto fija de un momento determinado, están reflejando una percepción compartida por cada vez más españoles: la ausencia de proyecto nacional de PP y PSOE". Y, añaden, en lo referente al jefe del Ejecutivo, que "Rajoy es un presidente conformista, una figura de tiempos pasados en los que los dos grandes partidos se turnaban en el poder pero ninguno de los dos acometía las reformas necesarias en los grandes temas en España". "Ni siquiera con mayoría absoluta ha hecho lo que era necesario, y ahora sigue arrastrando los pies", agregan.

En Ciudadanos analizan que la parálisis del Gobierno "reflejada en la incapacidad del PP de negociar y sacar adelante los Presupuestos", por un lado, y la "irresponsabilidad del PSOE del 'No es no' que prefiere tener el país paralizado por sectarismo", por otro, va a desembocar en "una sensación creciente de que Rajoy y el bipartidismo al que representa no son la solución para los problemas y los retos del país, sino parte del problema".

Podemos apunta a la corrupción

Por último, en Podemos destacan la corrupción en el PP que salpica al jefe del Ejecutivo. Fuentes del partido morado exponen que Rajoy "es el presidente de un partido que se sienta en el banquillo por financiación ilegal". "Ha sido presidente financiando la campaña electoral con dinero de la caja B", añaden, y lidera "un Gobierno que no defiende a su país". "Defender al país es defender a la gente, los derechos sociales como la sanidad y la educación, garantizar el empleo y luchar contra la precariedad", remarcan.

Además, recuerdan que Rajoy "es un presidente investido por el engaño de Cs y PSOE a sus votantes en campaña electoral", y recuerdan su debilidad señalando que "sólo se mantiene como presidente porque el PSOE no quiere presentar una moción de censura junto a Unidos Podemos".