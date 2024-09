El Hospital de Parapléjicos de Toledo, que cumple 50 años, acoge la emisión de 'Las Mañanas de RNE'

Josep Cuní y su equipo de 'Las Mañanas de RNE' se han desplazado este viernes hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos, ubicado en Toledo, para hablar con sus profesionales y pacientes. El especial, con motivo de los 50 años de historia del centro, se ha emitido en directo y en él ha participado la periodista Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM.

Durante el programa, en el que también han estado presentes Cristina Bravo, directora de Informativos de RNE, y Beatriz Pintado, directora de RTVE en Castilla-La Mancha, los espectadores han podido conocer las historias de superación de los pacientes Luis Francisco Ramos "Luigi", Sergio Soler y Daniel del Romo. Asimismo, han sido entrevistados la directora médica del centro, Silvia Ceruelo; el responsable de Fisioterapia, Fernando López; el psicólogo clínico, Carlos Delgado; y la atleta paralímpica Eva Moral.

Josep Cuní.

La directora médica, Silvia Ceruelo.

El psicólogo clínico, Carlos Delgado.

Entrevista en el Hospital de Parapléjicos de Toledo

Pero no solo eso. 'Las Mañanas de RNE', en colaboración con el Centro Territorial de RTVE Castilla-La Mancha, ha recorrido las instalaciones de Parapléjicos para descubrir por qué es referencia al aplicar la biomecánica y ayudas técnicas en el día a día del cuidado de los pacientes. Además, el 'Telediario 2', con Marta Carazo, también realizará una edición especial desde el centro esta noche.

"Representa el futuro y la vida"

Tras arrancar el especial hablando con Silvia Ceruelo, directora médica del hospital, Cuní ha dado paso a una tertulia con una invitada muy especial: Esther Esteban. "No podía venir a Toledo sin invitarte y sin que nos acogieras", ha dicho el presentador a la periodista toledana, que ha puesto en valor el gran trabajo de Parapléjicos durante su medio siglo de historia.

Para la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, este hospital "representa el futuro y la vida". "Parapléjicos habla de vida, de personas y de innovación. Es un centro que no ha parado durante sus 50 años de vida y que no ha habido ni un solo día que no mire hacia adelante. Es investigación, desarrollo, futuro y orgullo para los que somos de España y de esta tierra", ha señalado.

Esther Esteban, tras comentar algunos asuntos como la financiación autonómica con Cuní y Daniel Basteiro, compañero de profesión, ha intervenido en las entrevistas realizadas a los profesionales y pacientes del hospital, que se han abierto en canal para contar sus conmovedoras historias.

Entrevista a tres pacientes de Parapléjicos.

Luis Francisco Ramos tuvo una operación a corazón abierto y se vio obligado a tomar sintrom. Tenía la sangre muy líquida porque no coagulaba, se le rompió una pequeña vena en la T4 y en cuestión de cinco minutos se quedó totalmente paralizado; Sergio Soler, enfermero de profesión, estaba en una boda y sufrió un accidente tirándose a una piscina; y Daniel del Romo iba de camino al trabajo en moto, un coche se saltó un 'stop' y acabó teniendo un choque.

Referente en el tratamiento de la lesión medular

El Hospital Nacional de Parapléjicos, centro perteneciente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), se ha convertido en un referente en el tratamiento de la lesión medular. Desde su inauguración en 1974 han pasado por sus instalaciones más de 35.000 pacientes, que han recibido una atención integral.

El centro fue gestionado por la Seguridad Social, luego por el antiguo INSALUD y, con las transferencias en materia sanitaria el 1 de enero en 2002, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha asumió su titularidad. Si bien su actividad continúa hasta hoy como centro de referencia nacional reconocido por el Ministerio de Sanidad para la lesión medular espinal.

Durante este medio siglo de actividad, bajo el concepto de rehabilitación integral acuñado por Luwding Guttman, un equipo multidisciplinar en constante formación ha atendido a más de 35.000 personas con lesión medular con el objetivo de ayudarles a vivir una nueva vida.

Entre los numerosos hitos del Hospital Nacional de Parapléjicos a lo largo de estos 50 años destaca la instalación de los primeros marcapasos diafragmáticos y la realización de las primeras operaciones de la mano tetrapléjica; el abordaje de las úlceras por presión; la creación de la Unidad de Sexualidad y Reproducción Asistida o la puesta en marcha de avanzadas tecnologías para la rehabilitación, como el sistema robótico Lokomat, los exoesqueletos o el uso de la realidad virtual, además de la Unidad de Salud Mental.

Otro aspecto significativo del centro es el desarrollo de la investigación de la lesión medular con la creación de la Unidad de Investigación en el año 2001, donde casi un centenar de científicos distribuidos en laboratorios de investigación básica y clínica estudian cómo preservar el tejido nervioso tras una lesión o patología, cómo promover el crecimiento de fibras nerviosas dañadas y su remielinización, el restablecimiento de los circuitos neuronales o la prevención de las complicaciones tras una lesión.

Bajo el techo del Hospital Nacional de Parapléjicos nació, además, la asociación de lesionados medulares y grandes minusválidos ASPAYM, la Sociedad Española de Paraplejia y se ha desarrollado el mundo del deporte adaptado con la Escuela Deportiva La Peraleda.