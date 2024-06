La 'influencer' Rocío Camacho explota tras las acusaciones de una supuesta actriz: "No la conozco de nada"

La 'influencer' Rocío Camacho se ha visto envuelta en una polémica después de que una supuesta actriz haya publicado en sus redes sociales que la castellano-manchega no ha pagado a las personas que aparecen en su último vídeo -en el que llama a romper con los estereotipos- que ya cuenta con 11,4 millones de reproducciones y casi 200.000 'me gusta' solo en Instagram.

Una polémica a la que la propia creadora de contenido ha respondido aclarando que la persona que ha comenzado con este relato "no ha participado en el vídeo" y no la conoce de nada. Además, ha expresado que ella "no obliga a nadie y no recibe ninguna recompensa económica" por estos vídeos mensuales en los que lanza un mensaje a la sociedad.

Según denunciaba la supuesta actriz en redes, la influencer no había pagado el desplazamiento a las actrices del mismo a Madrid, no les ofreció comida durante el rodaje y tampoco remuneró su trabajo.

Tras hacerse viral esta crítica, a través de su Instagram, donde cuenta con más de 930.000 seguidores, Rocío Camacho explicó que invierte más de 1.000 euros en hacer este tipo de contenido sin obtener dinero a cambio. Además, siempre que contacta con actrices explica las condiciones, "sin forzar a nadie a participar".

"Los vídeos los graba y edita durante días un profesional. No se hacen solos. Además, requiere una inversión grande de tiempo: escribiendo, haciendo un guion, buscando localizaciones o con reuniones con la persona que los graba. Simplemente por hace un contenido dando voz a temas que no se encuentran en redes", ha afirmado.

Respuesta de Rocío Camacho en redes.

"Me parece lamentable"

En este sentido, ha aclarado que le gustaría poder pagar a las actrices que colaboran con ella en sus vídeos, pero no puede porque los gastos "no los cubre ninguna gran empresa" y solo surgen de ella y de sus ideas.

"Me parece lamentable que se dude de si les doy de comer en los rodajes. Esto no va solo por la chica que difundió esa cantidad de sandeces, sino también por las demás que lleváis insultando desde ayer. Seguimos demostrando cómo somos a través de una pantalla. Que no se nos olvide que detrás hay personas", ha indicado la 'influencer'.