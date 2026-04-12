La entrada sur de Velada (Toledo) estará cortada al tráfico desde este lunes por obras que durarán seis meses
Así ha informado el Ministerio de Transportes.
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Las obras para acondicionar las intersecciones de la N-502 entre los kilómetros 104,75 y 105,5 provocarán el corte de acceso de la entrada sur actual de Velada a partir de las 8:00 horas de este lunes 13 de abril y se prolongará durante "seis meses".
Las obras comprenden pequeños desmontes y terraplenes, así como la colocación de las diferentes capas de firme y señalización. El presupuesto total asciende a los 5.919.078 euros.