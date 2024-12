La hermandad de Ciudad Real acusada de machismo asegura que "todos los miembros son iguales"

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad de Ciudad Real, que ha sido acusada por nueve mujeres de "machismo, desigualdad y menosprecio" después de que la nueva junta directiva les comunicara la decisión de prescindir de ellas en la cuadrilla de costaleros de la que venían formando parte desde el año 2013, ha señalado que su compromiso con la igualdad y el respecto a todos los miembros de la hermandad, independientemente de su género es indiscutible.

En un comunicado hecho público este martes a través de redes sociales y consultado por EFE, la Hermandad ha recordado que "todos nuestros hermanos y hermanas son iguales y tienen los mismo derechos y oportunidades para participar en las actividades y responsabilidades de la hermandad".

En su comunicado, la Hermandad ha comentado que "es importante que todos los miembros cumplan con las normas establecidas por la Junta de Gobierno para asegurar un funcionamiento correcto y armonioso" de esta entidad. Y señalan que "estas normas están diseñadas para fomentar un ambiente de respeto, cooperación y devoción, que son los pilares de nuestra hermandad".

Finalmente, han agradecido a todos los miembros su compromiso y dedicación, y les han animado a seguir participando de manera activa en las actividades y eventos para así fortalecer a la hermandad.

El hermano mayor de la Hermandad, Agustín Sánchez, ha declinado hacer declaraciones a EFE, y se ha remitido al comunicado de prensa hecho público por la Hermandad, sin querer entrar a valorar específicamente la denuncia realizada por estas nueve mujeres, que acusan a la Junta de Gobierno y al nuevo capataz de la Hermandad de aparatarlas de la cuadrilla mixta de costaleros del Cristo de la Caridad, que hace su recorrido cada Jueves Santo, para obligarlas a hacerlo por separado, hombres y mujeres.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, Yolanda Gómez, a preguntas de los medios de comunicación este martes, sobre este hecho, ha asegurado que esta decisión ha tenido que ser "muy meditada", y aunque ha comentado que no puede opinar mucho al respecto porque no conoce las dos versiones del caso, lo que no se puede hablar es de que la Semana Santa de Ciudad Real sea "machista".

En este sentido, ha comentado que un claro ejemplo de ello es que ella es la presidenta de la Asociación de Cofradías y además, hermana mayor, "precisamente de una hermandad en la que tiene la única cuadrilla de costaleras de Ciudad Real".

Preguntada sobre a qué se puede deber la decisión adoptada por esta Hermandad, ha comentado que no podía responder, porque aún no se había puesto en contacto con el Hermano Mayor, si bien, ha insistido en que debe haber sido una decisión "muy meditada", que, ha dicho, "seguro que tienen una fundamentación".