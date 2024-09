Vox aviva de nuevo la posible ruptura en ayuntamientos como los de Toledo, Ciudad Real o Guadalajara

Vox aumenta la presión sobre el Partido Popular. Dos meses después de su ruptura con los 'populares' en las seis comunidades donde gobernaban en coalición, su líder nacional, Santiago Abascal, ha vuelto a amenazar con romper los pactos en los ayuntamientos si sus socios no se oponen con rotundidad a la inmigración ilegal.

Desde las rupturas autonómicas tras el visto bueno del PP al plan de reparto de menores migrantes no acompañados, Vox no ha rebajado su postura sobre las políticas migratorias y ha reiterado su amenaza de no apoyar los presupuestos municipales si incluyen partidas destinadas a inmigrantes ilegales.

Según Abascal, si es necesario estarían dispuestos a abandonar los ayuntamientos, "sin ningún miedo" a irse. Una situación que afecta a algunos grandes consistorios de Castilla-La Mancha donde los 'populares' gobiernan en coalición con Vox, como el de Toledo, Ciudad Real, Guadalajara o Talavera de la Reina.

También se da en otros municipios más pequeños como Torrijos, Quintanar de la Orden, La Puebla de Montalbán, Ontígola o Nambroca en la provincia de Toledo; Almagro, Tomellos, Socuéllamos, Villanueva de la Fuente o Puebla de Don Rodrigo en Ciudad Real; El Casar y Chillarón del Rey en Guadalajara; o Caudete en Albacete; entre otros.

No se trata de la primera vez que Abascal amenaza con romper los pactos municipales si existe una "colaboración activa" en el reparto de menores no acompañados. No obstante, el pasado mes de julio excluyó de la ecuación a los municipios a los que "no les quede otro remedio porque se los coloca la comunidad autónoma".

Posición de Vox Castilla-La Mancha

Tras la ruptura con el PP en las comunidades autónomas, el presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, se mostró "totalmente de acuerdo" con la decisión adoptada por la ejecutiva nacional de su partido.

Moreno culpó al líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, de haber sido el responsable de la disolución de "gobiernos autonómicos que estaban funcionando muy bien", reprochándole que "prefería tener como socio preferente a Pedro Sánchez".

"Ningún español votante del PP y Vox está de acuerdo en consentir que se siga generando esa inmigración masiva de ilegales. No podemos consentir que se siga generando este efecto llamada", indicó.