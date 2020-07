Isaac Fouto: "Me da vergüenza explicar la diferencia entre el pisotón a Marcelo y el de Ramos"

La jugada entre Sergio Ramos y Raúl García sigue dando que hablar 24 horas después de producirse. Lo más agravante es la comparación con la jugada anterior en el penalti de Dani García a Marcelo, un pisotón claro en el que se disputaba el balón. Esta cuestión ha llenado páginas de periódicos este lunes y también llena minutos de televisión, como, por ejemplo, el que se ha vivido en GOL Televisión con Isaac Fouto.

"Vergüenza ajena me da tener que explicar cuál es la diferencia entre un pisotón y otro y por qué el VAR va a ver uno y el otro o no. Vergüenza ajena me da tener que explicar un pisotón que es un penalti clarísimo donde hay disputa de balón, donde si el árbitro de campo no lo ve, le tienen que avisar, con otra que es totalmente fortuita, en la que los dos jugadores van siguiendo la trayectoria del balón y en la que Ramos no ve a Raúl García", explicó el periodista de la Cadena COPE en El Golazo de GOL.

El periodista ha justificado que el VAR entre en una jugada y en la otra no por el hecho de que una jugada hay balón de por medio y en la otra los dos jugadores están pendientes de un posible centro. En la de Marcelo, con el árbitro encima de la jugada, si no lo ha visto, su homónimo en la sala VOR tiene que avisarle. En la otra, lo vea o no lo vea, no es una agresión, por lo que el videoarbitraje no tiene que entrar.

El Real Madrid se adelantó en el partido ante el Athletic Club desde el punto de penalti. Un claro pisotón de Dani García sobre Marcelo ha supuesto que el colegiado del partido pitara penalti después de revisarlo en el VAR. A pesar de la cercanía del árbitro, de primeras no señaló la pena máxima que luego el videoarbitraje corrigió y propició que Sergio Ramos marcara un nuevo gol.

Fue llamativo el momento en el que el árbitro indicó el penalti que Iker Muniaín se dirigió a él para decirle "ni un minuto lo has revisado". Los rojiblancos protestaron tanto que incluso se produjo una pugna entre Valverde y Yuri mientras Ramos se preparaba para tirar el penalti. Finalmente se apaciguaron los ánimos y el de Camas marcó de nuevo desde los 11 metros.

Los árbitros coincidieron

"Una jugada que en el campo no parece punible nos permite ver a través de la tecnología que hay un pisotón de Dani García sobre Marcelo y que tiene que ser castigado con la pena máxima", aseguró Andújar Oliver en el programa Marcador de Radio MARCA.

"Para mí, para mi entender, por cómo yo entiendo el fútbol, esto no es penalti nunca (de Dani García a Marcelo) pero una vez que cambias el reglamento y el espíritu del reglamento ahora le ha pisado, sí, falta, penalti", explicó el excolegiado Iturralde González en Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

