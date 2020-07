Bartomeu señala al Real Madrid: "El VAR no está dando la talla, siempre ha favorecido al mismo"

El Barcelona se llevó los tres puntos de vuelta a la Ciudad Condal tras imponerse al Villarreal en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 34 de La Liga. Triunfo que permite a los culés seguir aspirando a ganar el título, aunque el Real Madrid mantiene su ventaja de cuatro puntos sobre su eterno rival. Precisamente, sobre los blancos ha hablado Josep Maria Bartomeu.

El presidente azulgrana ha señalado al VAR y al Real Madrid, asegurando que desde que se reiniciase el campeonato doméstico, el sistema de videoarbitraje "ha favorecido al mismo". Unas declaraciones que aunque no dicen el nombre del club blanco, se intuye que es el señalado. Unas palabras que también le pueden salir caro al denunciar que La Liga está siendo alterada por unos presuntos favores arbitrales.

"El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR", ha afirmado Bartomeu en declaraciones para Movistar+.

"Hablamos con la FEF en su día. El VAR tiene que ayudar al árbitro pero en las últimas semanas todo el mundo ha visto muchas imágenes en los que no ha estado equitativo", ha continuado el mandamás del conjunto blaugrana después de la victoria de los suyos ante el Villarreal.

Messi y Setién

También ha hablado Bartomeu sobre dos nombres propios de la actualidad en Can Barça. El primero del técnico Quique Setién, quien no tiene asegurada la continuidad más allá del final de la presente temporada, en especial si el club catalán acaba no ganando ningún título en la 2019/2020.

Quique Setién, en el banquillo durante el Barcelona - Atlético de Madrid de La Liga EFE

"Ya sé que hay rumores que han corrido. Es falso totalmente. Quique tiene nuestro apoyo. Vamos a luchar hasta el final esta Liga y luego viene la Champions. Hoy hemos visto un Barça dinámico, que ha tenido muchas opciones de hacer gol. Que se juegue de esta manera está bien porque se han divertido y este es el partido de un equipo campeón. No, tarde, no llega. Después de esta etapa post-confinamiento, nada ha sido fácil. Ahora se empieza a ver el ritmo y este es el camino. Empieza la Champions ahora", dijo sobre Setién.

Sobre Leo Messi ha despejado las dudas de su futuro. Son cada vez más los que ponen en duda que el argentino se retire como azulgrana y lo que espera Josep Maria Bartomeu es que antes de que se acabe su mandato pueda sacarse la foto de la renovación con el '10'.

"No voy a dar detalles pero Messi ha dicho que acabará su vida laboral y futbolística en el Barça. Los detalles no los voy a explicar. Estamos centrados en la competición. Hay negociaciones con muchos jugadores pero Messi ha explicado que quiere seguir y lo vamos a expresar durante mucho más tiempo", ha sentenciado Bartomeu.

