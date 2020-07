El cabreo de RAC1: "Un día más el VAR pita un penalti a favor del Real Madrid"

La polémica llegó a San Mamés en la segunda mitad del partido entre el Athletic y el Real Madrid. Los tres puntos pusieron rumbo a la capital española después de que Sergio Ramos marcase el penalti que Dani García cometió sobre Marcelo. Una nueva pena máxima favorable a los blancos pero que, como en las anteriores, estuvo bien señalada, aunque desde RAC1 volvieron a calentar el tema.

Fue pasado el minuto 70 cuando tras una jugada en la que el lateral brasileño acabó por los suelos, González González se llevó la mano al pinganillo. No vio el penalti de primeras el colegiado, pero desde el VAR le avisaron de que tenía que revisar las imágenes porque la pena máxima era clara.

Ya con la primera toma, González González no dudó en que había penalti sobre Marcelo. Dani García da un pisotón al '12' merengue, quien se quedó dolorido tras la jugada. "La verdad es que en directo no parecía nada", decían en la retransmisión de RAC1 después de ver la acción de la polémica.

Marcelo recibe el pisotón de Dani García que acabó en penalti

"Trapichada, trapichada", repetían varios tertulianos una y otra vez. "Un día más el VAR pita un penalti a favor del Real Madrid", señalaban. "De una acción que no había nada, penalti a favor del Real Madrid", continuaban. Lamentos y más lamentos, pero también reconocimiento de que era penalti claro.

Afirmaban que sí había pena máxima, pero se quejaban de que lo hubiese señalado el VAR después de que González González no lo hubiera visto en directo. Parecen olvidarse que, precisamente, para jugadas como esta se implantó el videoarbitraje, acciones que podrían pasar desapercibidas, pero que deben ser merecedoras de sanción, castigarlas.

Reacciones de los protagonistas

A la postre Sergio Ramos acabó metiendo el penalti, marcando así su lanzamiento número 19 consecutivo desde el punto de los once metros. El propio capitán habló después del encuentro sobre la polémica que había generado esa acción entre Dani García y Marcelo, y una de él mismo con Raúl García.

"No le damos mas importancia, lo dije el otro día, La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso. El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado", dijo Ramos sobre aquellos que quieren ver favores hacia ellos.

Sergio Ramos adelanta al Madrid ante el Athletic de penalti REUTERS

Mientras que Zidane dijo estar "cansado" porque sigan diciendo que el Real Madrid gana por los árbitros: "Estoy cansado, sí. Al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos nuestros partidos por el tema de los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid. Hay que respetar a los jugadores y lo que ellos hacen en el campo. El árbitro ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti".

Del otro lado, Muniain sí que vio esa 'mano negra': "Hemos merecido un poco más. Estamos viendo cómo está siendo la tónica en las últimas jornadas y hacia que equipo van. Que cada uno saque sus conclusiones. Raúl nos ha dicho que le han pisado. La diferencia es que la suya la han revisado y la nuestra no".

