Piqué se mofa del VAR... y luego se olvida

Gerard Piqué no podía dejar pasar la oportunidad de ser protagonista dentro de la polémica. Cuando Del Cerro Grande anuló un gol a Leo Messi por su posición antirreglamentaria que se demostró tras la revisión del VAR, el central del Barça no podía aguantar la espera para conocer la decisión y, antes de saber el veredicto, las cámaras de la televisión captaron al catalán haciendo el gesto de la persona que maneja títeres sobre el césped del Estadio de la Cerámica.

Todo venía precedido por la actuación arbitral en San Mamés, muy criticada por el bando culé cuando se señaló de forma correcta un penalti sobre Marcelo y no se hizo lo mismo por un presunto pisotón de Sergio Ramos a Raúl García en el que el central y el navarro no disputan el balón y ni tan siquiera se ven porque uno está detrás del otro. En ese momento ya se había pronunciado un jugador culé, Arturo Vidal.

Lo más curioso fue cuando le preguntaron por su gesto en los micrófonos de Movistar+. "No me acuerdo, durante el partido haces cosas, con la adrenalina a tope... no sé de qué me estás hablando", respondió Piqué a Ricardo Rosety después de que le preguntase tres veces por lo mismo y le concretase a qué acción se refería en su cuestión.

Quizá Piqué no se pronunció porque esperaba a que lo hiciera su presidente, Josep María Bartomeu, unos minutos después. El máximo responsable de la entidad azulgrana ha señalado al VAR y al Real Madrid, asegurando que desde que se reiniciase el campeonato doméstico, el sistema de videoarbitraje "ha favorecido al mismo". Unas declaraciones que aunque no dicen el nombre del club blanco, se intuye que es el señalado. Unas palabras que también le pueden salir caro al denunciar que La Liga está siendo alterada por unos presuntos favores arbitrales.

"El VAR no está dando la talla que todos queríamos. Desde que ha pasado el post confinamiento ha habido muchos partidos que no ha sido equitativo y ha favorecido al mismo, y muchos equipos se han visto desfavorecidos. El VAR debe ayudar al árbitro, durante los últimos partidos todo el mundo ha visto imágenes en las que no se ha utilizado bien el VAR", afirmó Bartomeu en declaraciones para Movistar+.

Setién, también

Con un escueto, "cada vez entiendo menos el VAR", Setién también se pronunciaba sobre esta polémica. El técnico azulgrana no desaprovechó su oportunidad, aunque admitió que no comentaría nada de lo que había dicho su presidente: "No lo he escuchado. Si lo ha dicho el presidente, ¿qué voy a decir yo?".

