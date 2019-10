Jorge Calabrés: "Messi sabía que Neymar daba el visto bueno a fichar por el Real Madrid"

Neymar Júnior ha atravesado unos meses complicados. Durante el mercado de fichajes estuvo en el punto de mira por su deseo de abandonar París. El interés del Real Madrid y el Barcelona en hacerse con sus servicios provocó que no se pudiera alejar del ojo del huracán. El brasileño permaneció en el París Saint-Germain pero se mantiene en el centro de la polémica. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha estado en El Golazo de la Mañana y ha analizado esta posibilidad que se manejó.

Neymar, de blanco

"Messi sabía que Neymar daba el visto bueno a fichar por el Madrid. Todo el mundo veía a Neymar de blanco. Tenía que haber jugado en el Real Madrid, era el fichaje. El Barcelona no tenía fondos para cubrir esa operación".

VAR

"La liga española tiene que tener el mejor VAR. No se puede permitir estos fallos. "Está claro que el VAR esta temporada está fallando y los fallos tienen que ver con la tecnología. Luego se puede ver errores de comunicación o interpretación de los árbitros que eso es otra historia pero lo que no puede fallar nunca es la tecnología".

Eiksen, en la órbita del Madrid

"El nombre de Eriksen está sobre la mesa del Madrid. Puede salir fácil".

Reguilón y Zidane

"Zidane no apostaba por Reguilón. No contaba con él en el Castilla. Es una cuestión de gusto futbolístico. Reguilón sabía que no iba a seguir seguro, desde el día que fichó Zidane".

