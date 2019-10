Tuchel: "No es agradable escuchar a Neymar decir semana tras semana que quiere irse"

Thomas Tuchel, técnico del PSG, ha hablado con beIN Sports acerca de su relación con Neymar Jr. El técnico alemán se ha referido al verano del brasileño y cómo vivió internamente su posible marcha. Explica que tuvo que pelear por sus intereses, que no eran otros que Neymar jugara y acabara quedándose en el Parque de los Príncipes.

"La relación no ha cambiado mucho entre nosotros. Yo sabía que él quería abandonar el club y él sabía que yo estaba en contra, que para mí no era el momento ni la decisión correcta. El sabía claramente que, como entrenador, no quería que se fuera, pero también sabíamos que la decisión final no era ni suya ni mía. Se necesitaba un club para fijar el precio y dijimos que sí. Esto no debería afectar a nuestra relación porque sabíamos que existía la posibilidad de seguir trabajando juntos y que habría sido una estupidez arruinarlo todo", explicó.

Admite que fue desde la directiva la decisión que se tomó en torno a que Neymar no jugara: "El club tenía una postura muy clara. Se estableció que no jugaría hasta que dijera que se quedaba, así que pude concentrarme en el grupo. No tenía que preguntarme si iba a jugar o no porque la decisión fue clara y vino desde arriba. Eso me ayudó mucho".

Tuchel, en rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Su confesión con Neymar

Defiende a su jugador, pese a la imagen que haya podido proyectar este durante el verano: "Este tipo tiene buenos antecedentes. Puede ser difícil de imaginar cuando lo ves desde fuera, pero es realmente un buen tipo. No es difícil acercarse a él y convencerle de que haga lo correcto. Cuando todo acabó, le dije: 'Creías que lo difícil estaba detrás de ti, pero ahora estás conmigo y no te voy a dejar ir. Lo más difícil está delante de ti'".

Pese a todo, se pone del lado de la afición que ha cargado contra Neymar en este arranque de temporada: "La situación no es simple. La afición expresa su opinión y lo entiendo totalmente. Tienen derecho a expresarse, están muy orgullosos de su club y no es agradable escuchar a uno de tus jugadores repetir semana tras semana que quiere irse. Le dije que teníamos que enfrentarnos a esa realidad. Ahora estamos aquí y es mi trabajo presionarle para que actúe", concluyó.