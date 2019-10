El fenómeno Zion Williamson ya arrasa en la NBA: debuta con un mate en la cara de un rival

La NBA ya conoce a 'La Bestia' Zion Williamson. El ex jugador de Duke, ahora estrella de los New Orleans Pelicans dejó su sello en su primer partido en la pretemporada de su equipo tras no poder jugar en las ligas de verano por una lesión en la rodilla. El alero de Carolina del Norte se estrenó con victoria y a lo grande con un matazo en la cara de un jugador de los Atlanta Hawks.

Solo llevaban 1:44 minutos del partido disputados, cuando Zion levantó al pabellón haciéndole un póster al bueno de Damian Jones. 'La Bestia' dejó su primera víctima en su estreno tras recibir un pase de Jrue Holiday. Se lanzó a por el aro como una estampida y hundió la pelota en la canasta para presentarse ante toda la NBA.

Williamson acabó el partido con 16 puntos (6/13 en tiros de campo y 4/7 desde el tiro libre). También realizó siete rebotes, tres asistencias y tres robo en la casi media hora que estuvo sobre la pista. Cuatro pérdidas empañaron su debut, pero nadie puede negar que tuvo una presentación a modo de superestrella.

El partido acabó 120-133 del lado de los Pelicans. Holiday fue el mejor con 21 puntos, mientras que Brandon Ingram y Lonzo Ball, ambos ex de los Lakers, se quedaron en 19 y 9, respectivamente. Estos Pelicans prometen, lanzados por el poderío de Zion Williamson.

[Más información: La rajada del padre de Lonzo Ball contra los Lakers de Lebron por el fichaje de Anthony Davis]