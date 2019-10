Messi: "Me sentí maltratado en España, no por el Barça, y tuve en la cabeza largarme"

Leo Messi ha concedido una entrevista en la emisora catalana RAC1. El delantero argentino ha tratado todos los temas de actualidad que le conciernen a él y al Barcelona. Ha hablado de cómo le afectó su asunto con Hacienda que le llevó a replantearse su futuro en el club azulgrana y ha reconocido que pensó que Neymar iría al Real Madrid si no volvía al Camp Nou.

"No me gusta que me comparen con Dios", dijo Messi, quien se preocupa por lo que piensen sus hijos. "Es muy exagerado que se me diga así y sobre todo por mis hijos que escuchan y copian todo. No esta bueno que lleguen a escuchar eso también".

La denuncia de Hacienda le hizo pensar en cambiar de aires: "Sinceramente en esa época tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino por querer dejar España. Me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Tuve la puerta abierta de muchos clubes. Nunca tuve una oferta oficial porque tenían claro lo que yo sentía", desveló.

Aquel fue el momento más complicado de su carrera: "Fue muy difícil para mí", reconoce sobre unos hechos que ocurrieron en la 2012/2014. "Fui el primero y por eso fue tan duro todo. A partir de que se ensañaron y que iban a por todo conmigo enseñaron que iban a por los deportistas. Fue duro. Mis hijos eran chiquitos y no se enteraban de nada", dio.

Ahora se siente feliz en la ciudad condal y no piensa en irse: "Mi idea es quedarme acá. Nunca tuve ningún problema con el club. Se hará en cualquier momento. La idea mía es acabar mi carrera acá por lo que siento por el club, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad y no me gustaría cambiar a mis hijos de ciudad. La idea es quedarme a vivir acá". Eso sí, explicó que "no hemos hablado con el club de mi renovación".

En lo deportivo, cree que este Barça tiene lo necesario "para ganarlo todo": "Nos está costando arrancar esta temporada. En estos últimos años tuvimos el proyecto ganador. En los dos últimos años la culpa fue nuestra y no del proyecto", explicó.

Sobre los problemas de Griezmann en el Barça, les restó importancia: "No es fácil venir a jugar al Barcelona, para cualquier jugador que no conoce el método, el viene acostumbrado a jugar de una manera muy diferente, pero no tenemos dudas de se va a terminar adaptando. Es mentira que no quería que viniese Griezmann. Nunca tuve ningún inconveniente".

"También quería que viniese Ney", volvió a incidir. "Tenerlo en nuestro equipo era tener muchas más opciones. Se le miraba por la parte deportiva y por la manera que se fue. Buena parte de socios no quería que viniese". Para él fue un error su salida: "Al poco de irse de dio cuenta de que había tomado una mala decisión".

Neymar también fue relacionado con el Real Madrid en verano y en Messi aquello levantó un temor: "Pensé que si no venía acá se iba al Real Madrid porque él tenía ganas de salir de irse del París y creí que Florentino lo iba a fichar para el Real Madrid", confesó.

"Se dice que yo tomo decisiones que digo que jugadores tienen que venir cuales se tiene que ir. La última vez que hablé con el presidente fue cuando nos eliminaron ante el Liverpool. Cuando estaba el tema de Griezmann nos preguntaron que nos parecía al vestuario o lo de Ney. Nos preguntan y opinamos, pero no tomamos decisiones", dijo sobre su peso en el vestuario.

De cara al futuro del Barça, sí espera que algún día Xavi coja el timón del equipo para devolver al club a lo más alto: "Volverá acá cuando quiera y tenga ganas. Se está formando y en algún momento va a terminar acá y va a ser muy similar a cuando estuvo Guardiola".

