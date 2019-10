Los 'mejores' de Messi: su mejor y peor momento, su gol favorito, un entrenador...

La entrevista de Messi en RAC1 ha dado muchos temas de los que tratar: el momento en el que pensó en salir del Barcelona, sus temores con Neymar y el Real Madrid... Pero también hubo espacio para conocer mejor al astro argentino y el balance que hace de toda su carrera. Para ello, se sometió a un test en el que repasó toda su trayectoria hablando de los mejores.

Su mejor versión

"Cada año intento superarme. Creo que, si bien la época de Guardiola fue muy especial, después crecí mucho más como jugador".

Su mejor momento

"Es difícil porque tuve la suerte de vivir muchos y en diferentes etapas de mi vida. Creo que la época de Guardiola fue una de las mejores como jugador y como todo".

Pep Guadiola durante el Bournemouth - Manchester City EFE

Su peor momento

"2013 y 2014. Por lo que dije antes, luego me fue a Argentina a recuperarme..."

Su mejor gol

"El de Roma, de cabeza, que ganamos la Champions".

Su mejor defensa

"Uno en concreto, no sé. Tuvimos rivales duros, equipos ingleses, que siempre fueron muy duros. No diría uno en concreto, pero fueron muchos".

Su mejor rival

"La selección de España. Jugamos un amistoso en el campo de Atlético. Con Maradona de técnico. Antes del Mundial 2010. Fue uno de los que me sorprendió el rival. El último con España, que yo no jugué, también me recordó a lo que hacíamos nosotros. Desquiciar al rival con la posesión".

Su mejor partido

"Las semis al Madrid que ganamos 2-0. Fue único".

Su mejor entrenador

"Guardiola. Es el mejor de todos y Luis Enrique, muy cerquita".

