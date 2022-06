El Real Madrid descarta a Gnabry de su plan de fichajes: Rodrygo y Asensio ganan valor

Serge Gnabry, Marco Asensio y Rodrygo Goes, en una ilustración.

Acaba de comenzar el mes de junio, pero no por ello el mercado de fichajes lleva menos nivel de actividad. La realidad es que todos los movimientos que se desean hacer durante el verano llevan tiempo trabajando y en el Real Madrid lo hacen sobre todo tras el "no" de Kylian Mbappé. Lo que se ha conocido como 'Plan B' incluye a varios delanteros y, en concreto, para la posición de extremo derecho las variables se empiezan a despejar. Estas tornan favorables tanto para Rodrygo Goes y Marco Asensio por delante de nombres como el de Serge Gnabry.

El jugador alemán se había puesto a tiro por su negativa a renovar por el momento con el Bayern. Su futuro parece más ligado a otro equipo europeo a pesar de que le queda un año más de contrato con el equipo de Múnich. En cualquier caso, su situación ha quedado supeditada a la resolución de los culebrones que rodean a dos futbolistas clave de este mercado de traspasos: Robert Lewandowski y Sadio Mané.

Los casos de Rodrygo y Asensio también tienen sus aristas. El brasileño, fundamental en los éxitos de esta temporada del Real Madrid, tendrá más relevancia de cara a la próxima campaña y los blancos consideran que tienen en su figura un gran valor. Por su parte, el balear tiene un año de contrato por delante y una propuesta de renovación equiparada al rendimiento demostrado. No cumplió con la proyección deseada, pero puede ser un elemento a tener en cuenta. Si le satisface, su salida también se aceptaría.

La situación de Gnabry

Al hablar de Gnabry en el Bayern se podrían usar las mismas palabras que describen la situación de Asensio en el Real Madrid. Es un jugador importante, pero no trascendental. Su momento culmen en la entidad bávara llegó en la Champions League de 2020, la de la pandemia. Pero su caché no ha mejorado desde entonces. La promesa que salió de forma airada del Arsenal rumbo a la Bundesliga de su Alemania natal empieza a estar estancada.

Está buscando un buen contrato y el Bayern no parece del todo dispuesto a dárselo. Le ha presentado varias ofertas de renovación y el jugador no se ha mostrado conforme. De esta manera, en el club germano han empezado a trabajar la planificación de la temporada sin él. Le tienen en buena estima, ya que es una pieza más que interesante para completar la plantilla. Pero el club pasa por un momento de transformación en el que no le consideran como insustituible.

Serge Gnabry, en un partido del Bayern Múnich de la temporada 2021(2022 AFP7 / Europa Press

Llama la atención también que se trata de un jugador de la misma agencia de representación de Sadio Mané. El futuro del jugador senegalés se ha emparentado con el Bayern una vez ha determinado que su etapa en el Liverpool ha finalizado. Si finalmente Lewandowski se marcha, como ha remarcado en reiteradas ocasiones, su hueco podría ser llenado con varios fichajes para el ataque, además de que el Bayern haría un último esfuerzo por Gnabry.

En esta tesitura y teniendo en cuenta las cifras que han ofrecido en los primeros contactos, el Real Madrid tendría que poner una cantidad superior a la que ha valorado en un principio al atender a esta oportunidad del mercado. Si bien no se ha tenido ningún contacto con su entorno, los blancos lo tenían en su cartera incluso antes de que Mbappé dijera que "no". La vía merengue se cierra para Gnabry a pesar de que dijera que al primer sitio al que acudiría al llegar a la capital de España sería al Santiago Bernabéu.

Rodrygo y Asensio

El Real Madrid considera que con Rodrygo y, por ahora, Asensio está cubierta la posición del extremo derecho, que sería la que vendría a cubrir el alemán. El brasileño es pieza fundamental en presente y futuro. El español no, pero su papel como futbolista nacional y su edad (26 años) le mantienen en estima para el club merengue. Ha cambiado de representante en este 2022, pero los blancos no pretenden cambiar mucho la propuesta inicial que le han hecho.

Si llegara con una oferta, el club la estudiaría. Si esta satisface a todas las partes, su futuro se desligaría del Real Madrid. Hay clubes tras su estela y podrían poner una buena cantidad de dinero en este su último año de contrato. Ese ingreso permitiría a los blancos moverse en el mercado y buscar otro perfil de jugador para esta zona del campo. El verano todavía no ha comenzado y este serial seguramente tendrá más capítulos.

